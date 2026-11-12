„Nu este o vânătoare de vrăjitoare”. Rogobete trimite Corpul de control la ambulatorii publice și private din mai multe orașe din țară

Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, a anunțat joi seara, într-o postare pe Facebook, că a semnat ordinele pentru demararea unor controale realizate de Corpul de Control al Ministerului Sănătății și Corpul de Control al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, în mai multe orașe din țară.

Concret, controalele vor viza ambulatorii publice și private din București și alte 12 mari orașe din țară.

„Am semnat ordinele de ministru pentru demararea unor controale comune, realizate de Corpul de Control al Ministerului Sănătății și Corpul de Control al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, în aproximativ 25 de locații din România. Controalele vor viza ambulatorii publice și private din Brașov, Alba Iulia, Sibiu, Iași, Arad, Timișoara, București, Ploiești, Pitești, Buzău, Baia Mare, Constanța și Târgu Mureș”, a anunțat ministrul Rogobete.

El a mulțumit celor care i-au semnalat în ultima perioadă neregulile din spitale și a precizat că vor fi verificări punctuale în cazul situațiilor expuse de pacienți.

Ministrul a subliniat că demersul nu are scopul de a pune presiune pe personalul medical, ci de a identifica neregulile și de a le remedia.

„Vreau să fie foarte clar: nu este o vânătoare de vrăjitoare! Nu urmărim să punem presiune pe personalul medical, ci să identificăm neregulile, să sancționăm abaterile acolo unde acestea se confirmă și să reducem practicile care afectează accesul pacienților la servicii medicale. Pacienții au dreptul la servicii medicale accesibile, corecte și transparente. Iar regulile trebuie respectate de toată lumea! Cine crede că mai poate fenta sistemul, are o părere greșită despre determinarea mea!”, a explicat Rogobete.

Experimentul făcut de ministrul Sănătății

Săptămâna trecută, ministrul Rogobete a sunat la mai multe spitale din țară, pentru a vedea dacă și-ar putea programa, ipotetic, bunica.

Experimentul a venit ca urmare a mai multor petiții, în care românii îi spuneau că nu se pot programa la ambulatoriile de specialitate din țară.

La unele spitale din țară, Alexandru Rogobete a reușit să își facă programarea dorită, însă la Sibiu și în Capitală s-a confruntat cu probleme. Ministrului i s-a spus că nu sunt locuri sau a fost redirecționat către un alt spital.

În urma experimentului, Rogobete a anunțat că va trimite Corpul de control în spitalele în care nu a reușit să îi facă programare „bunicii sale”.