Prima pagină » Politic » Când ar putea ave loc prima comasare voluntară a localităților? Anunțul făcut de ministrul Dezvoltării

Când ar putea ave loc prima comasare voluntară a localităților? Anunțul făcut de ministrul Dezvoltării

Alexandru Stoica, ministrul Dezvoltării, a anunțat joi seara, într-un interviu la postul EuropaFM, când ar putea avea loc prima comasare voluntară a localităților, ca parte a reformei teritoriale propusă de PSD.
O învățătoare de la Școala Gimnazială „Sfânta Treime” din București a intrat în greva foamei! Cadrul didactic susține că este batjocorită de directorul școlii
O învățătoare de la Școala Gimnazială „Sfânta Treime” din București a intrat în greva foamei! Cadrul didactic susține că este batjocorită de directorul școlii
„Tatăl meu e de acord”. Ministrul Dezvoltării răspunde acuzațiilor legate de comasarea comunelor
„Tatăl meu e de acord”. Ministrul Dezvoltării răspunde acuzațiilor legate de comasarea comunelor
Percheziții DIICOT la Oil Terminal, Vama Constanța și CEC Bank, într-un dosar cu un prejudiciu colosal. Bugetul de stat, devalizat de evaziunea cu produse petroliere | Printre cei vizați se află și fratele șefului Camerei de Comerț
Percheziții DIICOT la Oil Terminal, Vama Constanța și CEC Bank, într-un dosar cu un prejudiciu colosal. Bugetul de stat, devalizat de evaziunea cu produse petroliere | Printre cei vizați se află și fratele șefului Camerei de Comerț
Ministerul Culturii refuză reducerile de cheltuieli cerute de premier: „Nu avem de unde să tăiem”
Ministerul Culturii refuză reducerile de cheltuieli cerute de premier: „Nu avem de unde să tăiem”
Bugetul pe 2027 ar urma să fie votat până la finalul anului. Anunțul purtătorului de cuvânt al Guvernului
Bugetul pe 2027 ar urma să fie votat până la finalul anului. Anunțul purtătorului de cuvânt al Guvernului
Diana Nunuț
12 nov. 2026, 20:01, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Alexandru Stoica, ministrul Dezvoltării, a fost întrebat joi seara, la Europa FM, când am putea avea prima comasare voluntară a localităților.

„Suntem la jumătatea lunii noiembrie aproape. Este posibil să avem și în decembrie, dar mai mult ca sigur anul viitor. Deci la începutul anului viitor. Întâi să stabilim foarte clar că și primarii trebuie să meargă să discute cu oamenii din localități și să le spună avantajele acestei comasări voluntare. De aceea eu cred mai mult ca sigur să se ducă spre anul viitor”, a precizat ministrul. 

El a precizat că ar putea exista și situații în care primarii unor comune care numără sub 1.500 de locuitori să nu dorească voluntar această comasare.

„Da, probabil o să avem și cazuri de genul acesta. De aceea am zis prima etapă, până pe 1 martie (2027 – n.r.)  să mergem pe comasare voluntară. Și automat la 1 martie va fi comasarea prin asumare”, a explicat Alexandru Stoica. 

Ministrul a mai precizat și că această reformă administrativ-teritorială trebuie să fie gata astfel încât la alegerile din 2028 să fie candidaturi pe noua structură.

„Trebuie analizate toate situațiile. Trebuie analizate toate situațiile și vedem exact. Nu dincolo de 2028. Din 2028 vom merge pe noua structură la alegeri. Trebuie să decidem până atunci (…) Din 2028 o să înceapă noua structură: cine candidează, cum candidează, la ce localități”, a conchis Stoica. 

Tot joi, în cadrul unei conferințe organizate la Consiliul Județean Buzău, Alexandru Stoica a anunțat că Guvernul pregătește un sistem de stimulente financiare pentru localitățile care acceptă să renunțe la administrațiile separate și să se unească cu alte comune. Principala facilitate pentru cetățeni ar putea fi reducerea impozitelor locale cu până la jumătate, în timp ce noile administrații ar beneficia de finanțări pentru dezvoltare.

Recomandarea video

EXCLUSIV | Un secret bine păzit la Înalta Curte: cum a fost extras din pușcărie primarul din Cernavodă, după o condamnare definitivă de 4 ani pentru corupție, cu un prejudiciu de 9,3 milioane de lei
G4Media
S-a aflat acum! Cine e tânărul de 21 de ani care a intervenit în bătaia dintre starul UFC și luptătorii din Daghestan
GSP.ro
Atac armat în apropiere de Casa Albă: 1 mort și 4 răniți. Suspectul, care s-a baricadat într-o clădire, a murit după ce s-a împușcat cu propria armă
Gandul
Corina Caciuc și-a găsit dreptatea în justiție. Soția lui Laurențiu Reghecampf a câștigat procesul: 'Am fost rănită'
Cancan
FOTO. Cum arată prezentatoarea TV care se iubea de 10 ori pe săptămână cu celebrul fotbalist
Prosport
Nicușor Dan, precizări după ce l-a interzis pe jurnalistul Ovidiu Vanghele la Cotroceni: „Nu sunt un gunoi. Ce va înțelege un copil dacă un cetățean se adresează astfel președintelui? Că poate și să dea în cap”
Libertatea
Pate de ciuperci de post. Rețeta simplă pentru o pastă cremoasă și aromată, perfectă pentru micul dejun
CSID
Unul dintre cele mai sigure SUV-uri din lume poate fi cumpărat SH. Cât costă un Volvo XC90 după aproape 150.000 KM
Promotor