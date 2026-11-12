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„Tatăl meu e de acord”. Ministrul Dezvoltării răspunde acuzațiilor legate de comasarea comunelor

Alexandru Stoica a anunțat joi că reforma administrativă va ajunge și la Primăria Pănătău, instituția pe care o conduce tatăl său. Ministrul Dezvoltării spune că inclusiv acolo se vor face comasări, iar tatăl său este de acord.
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Coralia Frigea
12 nov. 2026, 19:52, Politic
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Ministrul Dezvoltării spune joi că tatăl său, primarul comunei Pănătău, este de acord cu reforma administrativă.

Este de acord. […] Este conștient, având o experiență politică și administativă foarte mare, vă dați seama că a văzut foarte multe până acum și își dă seama că nu se mai poate continua și că este foarte greu să întreții din ce în ce mai tare aceste lucruri care s-au făcut în ultimele ani”, a declarat Alexandru Stoica, într-un interviu la Europa FM.

Reforma prevede comasările localităților care au sub 1500 de locuitori. Localitatea pe care Nicolae Stoica, tatăl ministrului, o conduce are peste 2000 de locuitori.

Ce spun colegii de partid ai ministrului

Ministrul Dezvoltării spune că nu a fost contactat de primari nemulțumiți, ci, dimpotrivă, l-au sunat primari din țară care i-au transmis că vor să facă reforma și la ei în comună.

Tatăl ministrului este și el un primar susținut de social-democrați. Ministrul a dezvăluit însă că nu a fost mereu așa.

A fost și la partidul, la PDL, Partidul Democrat Liberal. A fost și la PNL și la PSD. Sunt partidele care l-au susținut în anumite momente din acei ani”, a mai spus ministrul PSD.

Nicolae Stoica este acum primarul comunei Pănătău, în cel de-al șaptelea mandat. Ministrul Dezvoltării spune că au fost alegeri la care tatăl său nu a avut contracandidat.

 

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