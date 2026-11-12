Hubert Thuma cere alegeri interne în PNL, de jos în sus: Conducerea partidului să se sprijine pe ce votează membrii din teritoriu

Președintele Consiliului Județean Ilfov, Hubert Thuma, a cerut organizarea de alegeri interne în PNL, de jos în sus, după o întâlnire cu primarii liberali din județ.

Acesta a anunțat joi, într-o postare pe Facebook, că propunerea a fost votată în unanimitate în cadrul Biroului Politic Județean, precizând că viitoarea conducere a partidului trebuie să fie stabilită prin votul membrilor din teritoriu.

„Am adunat astăzi, la Biroul Politic Județean, toți primarii PNL din Ilfov. I-am ascultat pe fiecare. Fără excepție. Nu a fost o ședință de bifat. Au vorbit oameni care au bătut la fiecare ușă, din comună în comună și din oraș în oraș, care au adus voturi reale și care stau zilnic față în față cu problemele oamenilor. Au spus deschis ce merge și, mai ales, ce nu mai merge în partid”, a transmis Hubert Thuma.

Președintele CJ Ilfov a mai spus că deciziile în partid trebuie luate prin consultarea membrilor, nu prin anunțuri sau decizii venite de la conducerea centrală.

„La noi, deciziile se iau prin consultare. Nu prin anunț, nu prin comunicat venit de la centru. Concluzia a fost una singură, votată în unanimitate: PNL are nevoie de alegeri interne, de jos în sus. Un partid nu se reconstruiește de sus în jos. Nu se reformează din birouri și nici prin președinți interimari care au primit funcția printr-o semnătură, nu printr-un vot. Se reformează din filiale, din primării, de la oamenii care își pun în fiecare zi numele și obrazul în fața cetățenilor. De aceea, ordinea contează: întâi alegeri în fiecare filială, apoi la nivel național. Conducerea partidului trebuie să se sprijine pe ce votează membrii din teritoriu, nu membrii să afle de la centru pe cine au de ascultat”, a scris acesta.

Hubert Thuma vrea ca delegații la congres să fie aleși în filiale

Acesta a făcut câteva precizări și despre modul în care ar trebui organizat viitorul congres al PNL. El a cerut ca delegații să fie aleși în filialele partidului și să provină din rândul primarilor, al aleșilor locali și al membrilor contributori la activitatea formațiunii de-a lungul anilor.

„Iar când vom ajunge la congres, haideți ca de data aceasta să fie un congres al partidului. Delegați aleși în filiale, primari, aleși locali, membri care au muncit ani de zile pentru PNL. Nu angajați aduși din companii de stat și nici oameni puși acolo pentru că s-au aflat, la momentul potrivit, în preajma cui trebuia”, a afirmat Hubert Thuma.

Liderul CJ ilfov a făcut și o comparație între activitatea primarilor și ceea ce a numit un „meci de ping-pong” între partide și funcții, susținând că aleșii locali din Ilfov își păstrează responsabilitățile față de comunitățile care i-au votat.

„Știu că, pentru unii, politica seamănă cu un meci de ping-pong: mingea sare de la un partid la altul, de la o funcție la alta, și se oprește doar acolo unde găsește un scaun liber. Primarii din Ilfov nu joacă acest joc. Ei rămân, cu responsabilitate, acolo unde i-au pus oamenii și dau socoteală pentru fiecare drum, fiecare școală, fiecare țeavă de apă”, a transmis președintele Consiliului Județean Ilfov.

Apel către liderii PNL din țară să își consulte primarii

Hubert Thuma a mai spus că PNL are nevoie de o dezbatere reală despre direcția partidului și despre schimbările care trebuie făcute pe viitor.

„Avem nevoie de o dezbatere adevărată despre cine suntem și încotro mergem. Nu de o consultare de formă, făcută după ce decizia a fost deja luată. De aceea le cer colegilor mei, președinți de organizații județene și de consilii județene: adunați-vă primarii. Ascultați-i. Ei au făcut munca grea și ei știu ce simte țara cu mult înaintea oricărui sondaj. Dacă PNL vrea o direcție, ea începe de la ei, nu de la cei care s-au trezit peste noapte cu o funcție și cred că asta le dă dreptul să decidă pentru toți”, a scris Thuma.