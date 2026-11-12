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Recunoaștere pentru primul teatru evreiesc profesionist din lume. Teatrul Evreiesc de Stat devine instituție de importanță națională

Teatrul Evreiesc de Stat primește statutul de instituție de spectacole de importanță națională, printr-o hotărâre de guvern, a anunțat ministrul Culturii, Ioana Ciocan. Instituția are o istorie de aproximativ 150 de ani.
Recunoaștere pentru primul teatru evreiesc profesionist din lume. Teatrul Evreiesc de Stat devine instituție de importanță națională
Foto: teatrul-evreiesc.com.ro
Cosmin Pirv
12 nov. 2026, 14:23, Cultură-Media
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„Astăzi simt că s-a făcut dreptate pentru că, prin Hotărâre de Guvern, Teatrul Evreiesc de Stat va fi instituție de spectacole de importanță națională. Acest teatru are o istorie lungă în România, 150 de ani, a fost înființat la Iași într-o grădină de vară care se numea «Pomul verde» și, trebuie să spun ceva ce nu este cunoscut, a fost primul teatru evreiesc profesionist din lume”, a declarat Ioana Ciocan la finalul ședinței de Guvern.

Potrivit ministrului, recunoașterea importanței sale reprezintă un moment important pentru cultura română și pentru minoritățile naționale.

„Totodată, cred că e un moment foarte bun acum, când pare că trăim într-un festival al urii, să recunoaștem importanța pe care minoritățile au adus-o la cultura națională și să fim alături de ele și să contribuim cu toți la o lume un pic mai bună”, a mai spus Ioana Ciocan.

Istoria Teatrului Evreiesc de Stat

Istoria teatrului începe la 19 august 1876, la Iași, în grădina de vară „Pomul Verde”, unde artistul Avram Goldfaden a înființat primul teatru evreiesc profesionist din lume.

După spectacolele de la Iași, trupa s-a mutat la București și a susținut reprezentații în mai multe orașe. În timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, artiștilor evrei le-a fost interzis să joace în propria limbă și să apară pe scenele teatrelor româneşti. În 1948 teatrul din București a devenit instituție de stat.

De atunci, Teatrul Evreiesc de Stat a prezentat sute de premiere și a susținut turnee în Europa, Israel, Statele Unite și Canada.

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