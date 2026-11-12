Recunoaștere pentru primul teatru evreiesc profesionist din lume. Teatrul Evreiesc de Stat devine instituție de importanță națională

„Astăzi simt că s-a făcut dreptate pentru că, prin Hotărâre de Guvern, Teatrul Evreiesc de Stat va fi instituție de spectacole de importanță națională. Acest teatru are o istorie lungă în România, 150 de ani, a fost înființat la Iași într-o grădină de vară care se numea «Pomul verde» și, trebuie să spun ceva ce nu este cunoscut, a fost primul teatru evreiesc profesionist din lume”, a declarat Ioana Ciocan la finalul ședinței de Guvern.

Potrivit ministrului, recunoașterea importanței sale reprezintă un moment important pentru cultura română și pentru minoritățile naționale.

„Totodată, cred că e un moment foarte bun acum, când pare că trăim într-un festival al urii, să recunoaștem importanța pe care minoritățile au adus-o la cultura națională și să fim alături de ele și să contribuim cu toți la o lume un pic mai bună”, a mai spus Ioana Ciocan.

Istoria Teatrului Evreiesc de Stat

Istoria teatrului începe la 19 august 1876, la Iași, în grădina de vară „Pomul Verde”, unde artistul Avram Goldfaden a înființat primul teatru evreiesc profesionist din lume.

După spectacolele de la Iași, trupa s-a mutat la București și a susținut reprezentații în mai multe orașe. În timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, artiștilor evrei le-a fost interzis să joace în propria limbă și să apară pe scenele teatrelor româneşti. În 1948 teatrul din București a devenit instituție de stat.

De atunci, Teatrul Evreiesc de Stat a prezentat sute de premiere și a susținut turnee în Europa, Israel, Statele Unite și Canada.