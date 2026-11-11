„Nu vă e rușine, colegi?” | Felix Alexa contraatacă în scandalul de la Teatrul Național | Refuză să demisioneze și acuză un complot împotriva conducerii TNB

Mai mult, Alexa îl acuză direct pe actorul Mihai Călin, fost vicepreședinte al Sindicatului Actorilor din TNB, că vrea, de fapt, înlăturarea de la conducerea teatrului a managerului Ada Hausvater.

Alexa anunță că nu-și va da demisia, deși repetițiile pentru spectacolul „Tartuffe”, pe care îl regizează la TNB, au fost suspendate temporar.

Într-un text scris pe un ton vehement, Felix Alexa susține că este supus de ceva vreme unui „linșaj public”, pe care îl pune pe seama intereselor personale, a necunoașterii adevărului sau a „negării voite” a acestuia. Regizorul afirmă că a dat în judecată anumite persoane și că adevărul urmează să fie stabilit în instanță.

„Nu vă e rușine, colegi?”

Una dintre ideile care revin obsesiv în scrisoarea regizorului este aceea că oamenii care-l contestă ar fi renunțat la principii morale și la respectul față de colegi. Alexa le reproșează celor care s-au poziționat împotriva sa că ar fi uitat sprijinul profesional oferit de-a lungul timpului.

„Nu vă e rușine, colegi? Nu mai aveți nici urmă de caracter? Până unde ajunge ticăloșia umană?”, întreabă regizorul, într-unul dintre cele mai dure pasaje ale mesajului.

El susține că a fost apreciat și promovat în interiorul TNB atunci când spectacolele sale reprezentau teatrul la Festivalul Național de Teatru sau erau nominalizate la premiile UNITER, însă a devenit o „rușine” în momentul în care au apărut acuzații la adresa sa în spațiul public.

„Când TNB a fost ani la rând reprezentat în FNT doar de spectacolele mele sau când erau nominalizate la UNITER, eram bun pentru imaginea TNB, dar când niște acuzații mincinoase funcționează pe Facebook sunt o rușine?”, scrie Alexa.

Regizorul nu se limitează la a contesta acuzațiile, ci pune sub semnul întrebării și motivațiile celor care au ales să vorbească public despre experiențele lor.

El descrie reacțiile din lumea teatrală drept o „mizerie organizată” și îi numește pe unii dintre cei care îl critică „ipocriți”, iar pe alții „naivi și luați de val”.

Îl acuză pe Mihai Călin că vrea îndepărtarea Adei Hausvater

Un pasaj important al scrisorii îl vizează direct pe actorul Mihai Călin, unul dintre cei mai vocali contestatari ai colaborării lui Felix Alexa cu TNB.

Alexa spune că, în esență, Mihai Călin are un singur scop în acest „scandal”: îndepărtarea de la conducerea teatrului a proaspăt-numitei Ada Hausvater.

„Organizați de Mihai Călin, obsedat de ani de zile să dea jos toți directorii TNB, se constituie o gloată care cere capul lui Felix Alexa!”.

Alexa susține că Mihai Călin ar fi contestat încă de la început numirea Adei Hausvater și amintește că sindicatul condus de acesta ar fi contestat în instanță concursul câștigat de manager, în luna iulie. În opinia regizorului, scandalul provocat de angajarea sa ar fi folosit pentru a pune presiune asupra conducerii teatrului.

„Vrei de fapt capul Adei Hausvater pentru că de la început nu ți-a convenit această persoană ca director”, îi transmite Alexa lui Mihai Călin.

„Nu mă agăț de postul de regizor la TNB”

Felix Alexa insistă că nu ar fi avut nevoie de un statut de angajat al Teatrului Național pentru a-și desfășura activitatea artistică.

El afirmă că a acceptat această formulă la propunerea managerului Ada Hausvater, din prietenie, și amintește că a montat 21 de spectacole pe scena TNB, în cei aproximativ 35 de ani de colaborare cu instituția.

„Nu mă agăț de postul de regizor la TNB, n-am vrut niciodată în trecut să fiu angajat la TNB, știe toată lumea. N-aveam nevoie deloc de statutul de angajat, oricum regizam acolo”, afirmă acesta.

Regizorul susține că actualele controverse readuc în discuție episoade vechi de 16 – 20 de ani, în care foști colaboratori ar fi relatat că a ridicat tonul la repetiții, lucruri pe care le califică drept „minciuni” și „aberații”.

În același timp, Alexa afirmă că a repetat în 2026 la „Tartuffe” într-o atmosferă pe care o descrie drept „extraordinară”, alături de actori pe care îi consideră profesioniști și de caracter. El îi apără pe cei care au continuat să lucreze la spectacol și susține că aceștia sunt atacați pe nedrept pentru că nu au renunțat la colaborare.

Repetițiile la „Tartuffe”, suspendate deocamdată

Scrisoarea apare în contextul în care TNB a anunțat suspendarea temporară a repetițiilor pentru spectacolul „Tartuffe”, de Molière, în regia lui Felix Alexa.

Teatrul a precizat că măsura a fost luată după discuțiile cu reprezentanții Ministerului Culturii și că repetițiile vor rămâne suspendate până la identificarea unei soluții profesionale pentru continuarea proiectului.

Alexa afirmă că a înțeles într-o anumită măsură decizia, dar o consideră profund nedreaptă față de artiștii implicați. În opinia sa, munca unei echipe nu ar trebui oprită din cauza conflictului public din jurul regizorului.

„De ce să oprești niște artiști pasionați din lucrul la o piesă pentru că alți artiști sau nu numai, sunt absolut frustrați că se muncește serios și cu pasiune și fac crize publice?”, întreabă acesta.

Regizorul consideră că suspendarea repetițiilor face parte dintr-o presiune publică organizată și susține că scandalul ar avea ca miză reală schimbarea conducerii teatrului, nu clarificarea acuzațiilor care îl vizează.

Informații de context

Controversa privind colaborarea lui Felix Alexa cu Teatrul Național București a izbucnit după ce regizorul a fost acuzat public de foste studente și colaboratoare de hărțuire și comportamente abuzive, inclusiv de natură sexuală.

O investigație RISE Project publicată în 2022 a prezentat mărturii ale unor studente și actrițe care au relatat experiențe pe care le-au descris drept abuzive. Regizorul a respins acuzațiile și a susținut că nu există dovezi care să le confirme.

În ultimele zile, reacțiile din lumea teatrală s-au intensificat. Peste 2.200 de persoane au semnat o petiție prin care se cere reevaluarea deciziei de angajare a regizorului la TNB. Actorii Conrad Mericoffer și Tudor Cucu-Dumitrescu au anunțat că renunță la colaborarea cu instituția, în timp ce Mihai Călin a vorbit public despre comportamentul lui Alexa la repetiții, pe care l-a descris drept abuziv emoțional în anumite situații.

Pe de altă parte, actorul Marius Bodochi, distribuit în „Tartuffe”, a declarat că preferă ca munca artistică să continue în paralel cu clarificarea acuzațiilor.

Ministerul Culturii a anunțat că verifică aplicarea măsurilor de prevenire și combatere a hărțuirii sexuale și morale în instituțiile subordonate.

În urma unei întâlniri cu managerul TNB, Ada Hausvater, ministerul a transmis că urmărește situația și că are responsabilitatea de a contribui la menținerea unui mediu profesional sigur, cu respectarea drepturilor tuturor părților și a prezumției de nevinovăție.

„Nu îmi voi da demisia de la TNB”

În finalul scrisorii, Felix Alexa spune că nu intenționează să renunțe la colaborarea cu Teatrul Național București. El prezintă această decizie drept un gest de rezistență în fața celor pe care îi consideră responsabili de campania împotriva sa.

„Eu declar public că nu îmi voi da demisia de la TNB. Demisia mea ar reprezenta o fisură majoră în ce a mai rămas, puțin, din normalitatea lumii teatrale”, afirmă regizorul.

Mesajul se încheie cu o nouă trimitere la ipocrizie, de această dată printr-o comparație cu personajul din piesa pe care o repetă: „Tartuffe, celebrul ipocrit, este un mic copil naiv, față de unele personaje reale”.

Scrisoarea lui Felix Alexa mută astfel disputa de la acuzațiile care au declanșat scandalul către o confruntare despre onoare, loialitate, caracter și jocuri de putere în interiorul Teatrului Național.

În timp ce regizorul vorbește despre un linșaj și despre o campanie menită să schimbe conducerea instituției, contestatarii săi susțin că problema centrală este felul în care TNB răspunde mărturiilor privind presupuse abuzuri și responsabilitatea unei instituții publice de a asigura un mediu profesional sigur.