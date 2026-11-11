Un actor din „Prison Break” a murit după o luptă cu o afecțiune cardiacă gravă

Actorul american Stacy Keach, unul dintre cei mai apreciați interpreți de teatru și film, cunoscut în special pentru rolul detectivului particular Mike Hammer, a murit la vârsta de 85 de ani. Acesta s-a stins din viață la domiciliul său din localitatea Magdalenka, Polonia, după o luptă cu o afecțiune cardiacă gravă, scrie The Independent.

Cu o carieră impresionantă, întinsă pe parcursul mai multor decenii, Stacy Keach a fost considerat unul dintre cei mai importanți interpreți ai operelor lui William Shakespeare. Actorul a dat viață unor personaje emblematice precum Regele Lear, Hamlet și Richard al III-lea, remarcându-se atât pe scenele teatrelor, cât și în producții de televiziune și cinematografie.

Pe marele ecran, Keach a jucat în filme apreciate precum „Nebraska” și „American History X”, iar interpretarea detectivului Mike Hammer i-a adus notorietate internațională.

Lecția care i-a marcat viața

Cariera sa a fost însă aproape compromisă în 1984, când a fost arestat pe aeroportul Heathrow din Londra, fiind acuzat de introducerea ilegală de cocaină în Marea Britanie. Actorul a fost condamnat la închisoare și a executat șase luni din pedeapsă la penitenciarul Reading.

După eliberare, Keach și-a transformat experiența personală într-un demers de conștientizare a pericolelor dependenței de droguri. A depus mărturie în fața Congresului Statelor Unite, vorbind despre dependența de substanțe, și a reușit ulterior să-și reconstruiască o carieră solidă în actorie.

Revenirea sa a inclus reluarea rolului din serialul „The New Mike Hammer”, dar și apariția într-o altă producție de succes, „Prison Break”.

Viața actorului nu a fost lipsită de probleme medicale. În 2017, acesta a supraviețuit unui atac de cord suferit în timpul unei reprezentații teatrale la Chicago.

Stacy Keach a fost căsătorit de patru ori. Acum era căsătorit cu actrița poloneză Malgosia Tomassi Keach. El are doi copii, Shannon și Karolina.