Scandalul de la Teatrul Național București. Repetițiile spectacolului regizat de Felix Alexa, suspendate după intervenția Ministerului Culturii

Conducerea Teatrului Național București a anunțat suspendarea repetițiilor spectacolului „Tartuffe”, fără să precizeze o dată pentru reluarea acestora.

„Teatrul Național «I.L. Caragiale» din București a decis, având în vedere și întrevederea cu reprezentanții Ministerului Culturii, suspendarea repetițiilor spectacolului «Tartuffe», ca măsură de organizare a activității, până la identificarea soluției profesionale adecvate pentru continuarea proiectului”, se arată în comunicatul instituției.

Reprezentanții teatrului precizează că publicul va fi informat despre evoluția proiectului prin intermediul canalelor oficiale.

Ministerul Culturii a cerut explicații conducerii teatrului

Decizia vine după întâlnirea de luni, 9 noiembrie, dintre conducerea Ministerului Culturii și managerul Teatrului Național București, Ada Lupu Hausvater.

Ministerul și-a exprimat îngrijorarea față de acuzațiile și mărturiile apărute în spațiul public, dar și față de reacțiile provocate în comunitatea teatrală.

Instituția a anunțat că verifică în toate instituțiile culturale subordonate modul în care sunt aplicate măsurile de prevenire și combatere a hărțuirii sexuale și morale la locul de muncă, prevăzute de legislația în vigoare.

Ministerul a subliniat, totodată, că nu poate interveni direct în raporturile individuale de muncă sau contractuale ale instituțiilor subordonate și că trebuie respectată prezumția de nevinovăție.

Peste 1.000 de artiști au cerut intervenția autorităților

Scandalul a izbucnit după ce publicația Cultura la dubă a relatat despre angajarea regizorului Felix Alexa la Teatrul Național București pentru stagiunea 2026–2027.

Regizorul fusese vizat anterior de o investigație RISE Project, publicată în 2022, în care mai multe femei, inclusiv foste studente, au relatat presupuse experiențe de hărțuire și abuz. Felix Alexa a respins acuzațiile.

Angajarea sa a provocat proteste și reacții în comunitatea artistică. Peste 1.000 de actori, regizori, scenografi și alți profesioniști din domeniul cultural au semnat o petiție adresată ministrei Culturii, Ioana Ciocan.

Semnatarii au solicitat soluționarea urgentă a crizei, verificarea procedurii de angajare a regizorului și evaluarea modului în care conducerea teatrului a gestionat situația.

Printre actorii TNB care au susținut petiția se numără Ofelia Popii, Mihai Călin, Istvan Teglas, Ilinca Goia și Emilian Oprea.

Actorul Conrad Mericoffer și-a anunțat demisia de la Teatrul Național, în semn de protest față de angajarea regizorului. De asemenea, regizorul Bobi Pricop a anunțat că nu mai dorește să colaboreze cu instituția, iar Botond Nagy a cerut demisia managerului Ada Lupu Hausvater.

Conducerea TNB a apărat inițial angajarea lui Felix Alexa

Într-un comunicat transmis la sfârșitul lunii octombrie, managerul Ada Lupu Hausvater și-a asumat public decizia de angajare a regizorului.

Aceasta a explicat că propunerea a fost discutată în Consiliul artistic și aprobată în unanimitate de Consiliul administrativ al teatrului, pe considerente profesionale.

Potrivit conducerii TNB, Felix Alexa a montat 21 de spectacole la Teatrul Național București în perioada 1991–2025.

Managerul a mai susținut că repetițiile pentru „Tartuffe” se desfășuraseră până atunci într-un cadru profesionist, fără incidente semnalate.

Între timp, controversa a continuat să se amplifice, iar regizorul Andrei Șerban i-a cerut public lui Felix Alexa să facă un pas înapoi. Acesta a refuzat să renunțe la colaborare și a anunțat că intenționează să îi acționeze în instanță pe cei pe care îi consideră responsabili de defăimarea sa.

Uniunea Teatrală din România (UNITER) a intervenit, la rândul său, în dezbatere, condamnând orice formă de abuz, hărțuire sau intimidare și solicitând ca acuzațiile să fie analizate prin proceduri corecte, cu respectarea drepturilor tuturor persoanelor implicate.