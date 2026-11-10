Apa de ploaie de pe acoperișul Sun Plaza ar putea ajunge în Parcul Natural Văcărești / Ciprian Ciucu anunță un proiect pentru refacerea habitatelor

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunțat că un proiect-pilot a început în această săptămână, în cadrul unei inițiative europene de cercetare.

Ciucu a prezentat și alte soluții pentru refacerea zonelor umede din parc, inclusiv un posibil transfer de apă pluvială din zona Parcului Carol.

Potrivit lui Ciprian Ciucu, proiectul-pilot este realizat împreună cu reprezentanții Parcului Natural București și presupune colectarea apei de ploaie de pe acoperișul Sun Plaza, instalarea unor sisteme de biofiltrare și alimentarea controlată a bălților temporare.

O inițiativă NATALIE, finanțată prin Horizon Europe

„Se vor colecta apele pluviale de pe acoperișul Sun Plaza, se vor monta biofiltrare și alimenta controlat bălțile temporare, pentru refacerea habitatelor și conservarea biodiversității”, a explicat primarul general, într-o postare pe Facebook.

Proiectul face parte din inițiativa europeană NATALIE, finanțată prin programul Horizon Europe. Ciucu a precizat că a vizitat zona împreună cu aproximativ 60 de reprezentanți din nouă țări, în cadrul Adunării Generale a proiectului, care reunește 42 de parteneri.

Parcul Natural Văcărești se confruntă cu probleme în perioadele secetoase

Primarul general spune că lipsa apei afectează ecosistemul parcului, în special în timpul verilor secetoase, când bălțile se micșorează sau dispar, iar vegetația și fauna au de suferit.

„Sunt momente în care, mai ales în verile secetoase, viața din cadrul parcului suferă. Apa se evaporă, plantele se usucă, fauna suferă”, a scris Ciprian Ciucu.

Edilul consideră că soluția principală este suplimentarea surselor de apă. Proiectul de la Sun Plaza reprezintă însă doar o intervenție locală, care va acoperi o parte din necesarul parcului.

„Acest proiect rezolvă doar parțial, local, doar într-o zonă a parcului situația”, a precizat primarul.

Ce alte soluții propune Primăria Capitalei

Ciprian Ciucu a enumerat alte trei direcții de intervenție pentru refacerea zonelor umede și îmbunătățirea condițiilor pentru biodiversitate.

Prima vizează lucrări de adâncire și decolmatare a unor zone din parc, sub supravegherea specialiștilor în biodiversitate.

A doua soluție presupune o colaborare cu Apa Nova, pentru transportul apei pluviale din zona inundabilă a Parcului Carol către Parcul Natural Văcărești. Apa ar urma să treacă printr-un proces de tratare înainte de utilizare.

„Am discutat cu Apa Nova și i-am rugat să găsească o soluție (și cred că deja au găsit-o) pentru a aduce apa pluvială colectată din zona inundabilă a Parcului Carol, care după ce va fi tratată să poată alimenta inclusiv cuva în care se află P. N. Văcărești”, a transmis primarul general.

A treia direcție se referă la amenajarea unor noi trasee și facilități de vizitare, prin lucrări pe care Ciucu le descrie drept non-invazive, cu protejarea biodiversității.

Planul de management al parcului nu a fost pus în aplicare

În mesajul său, primarul general a atras atenția și asupra faptului că Planul de management al Parcului Natural Văcărești nu a fost pus în aplicare până în prezent.

„Până acum Planul de Management al parcului (în baza căruia s-a făcut preluarea) nu a fost executat”, a afirmat Ciprian Ciucu.

Planul de management stabilește obiectivele și măsurile pentru conservarea biodiversității și administrarea ariei naturale protejate. Documentul a fost aprobat prin Ordinul ministrului Mediului nr. 1.363 din 8 mai 2025.

Obiectivul este atragerea de vizitatori

Primarul spune că a început discuții cu Fundația Comunitară pentru realizarea unui proiect care să permită aplicarea concretă a prevederilor planului.

„Avem discuții cu Fundația Comunitară să ne ajute cu un proiect care să ducă la operaționalizarea planului de management (ce anume, în ce mod, să se întâmple acolo) pentru a atrage vizitatori, elevi, studenți, cum să organizăm diferite experiențe de învățare”, a explicat edilul.

Parcul Natural Văcărești se află în administrarea unei structuri special înființate de Primăria Capitalei, Administrația Parcul Natural Văcărești, creată în 2021 ca serviciu public de interes local. Aria naturală protejată are o suprafață de aproximativ 183 de hectare și reprezintă unul dintre cele mai importante spații naturale din București.