Fermierii români ar putea primi un sprijin financiar suplimentar în 2027. Ce prevede proiectul votat în Senat

Banii sunt destinați activităților de ameliorare a raselor, pentru a preveni întreruperea finanțării și eventualele blocaje în sectorul zootehnic.

Statul ar urma să acopere până la 100% din anumite cheltuieli

Potrivit unui comunicat transmis marți, 10 noiembrie, de Grupul parlamentar PSD din Senat, proiectul prevede suplimentarea schemei de ajutor de stat destinate crescătorilor de animale, astfel încât să fie asigurate resursele financiare necesare până la sfârșitul anului 2027.

Finanțarea vizează două categorii importante de activități: menținerea registrelor genealogice și efectuarea testelor pentru determinarea performanțelor și a calității genetice a animalelor.

Conform prevederilor prezentate, ajutorul de stat ar urma să acopere până la 100% din costurile administrative pentru registrele genealogice și până la 70% din cheltuielile aferente testelor de performanță.

Plățile vor fi efectuate prin Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA), după intrarea în vigoare a noilor prevederi.

Măsura urmărește prevenirea blocajelor financiare

Suplimentarea fondurilor are ca obiectiv asigurarea continuității programelor de ameliorare genetică și evitarea situațiilor în care fermierii sau asociațiile acreditate nu ar mai dispune de resurse pentru desfășurarea activităților.

Senatorul Sorin Moise, membru al Comisiei pentru Agricultură, a explicat că noua finanțare ar urma să ofere o mai mare predictibilitate beneficiarilor.

„În urma intrării în vigoare a acestui proiect legislativ, fermierii și asociațiile acreditate primesc garanția că plățile efectuate prin APIA vor fi susținute integral din bugete de stat consolidate până la finalul anului 2027”, a declarat acesta.

Potrivit senatorului, susținerea financiară a activităților de ameliorare poate contribui la obținerea unor animale cu performanțe productive superioare și la creșterea competitivității fermelor românești.

Autoritățile au în vedere și dezvoltarea exporturilor agroalimentare

Pe lângă măsurile de sprijin pentru sectorul zootehnic, sunt avute în vedere inițiative pentru eficientizarea administrației agricole, susținerea procesării producției interne și dezvoltarea exporturilor agroalimentare.

„În același timp lucrăm la o strategie sectorială pentru exporturile agroalimentare care să integreze fermierii în lanțurile internaționale”, a precizat Sorin Moise.

Proiectul privind suplimentarea schemei de ajutor de stat urmărește să ofere fermierilor o mai mare stabilitate financiară și să sprijine îmbunătățirea productivității în sectorul creșterii animalelor.

Pentru ca noile prevederi să producă efecte, inițiativa trebuie să parcurgă etapele legislative necesare și să intre în vigoare.