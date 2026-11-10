Cum afli chiar azi câți bani ai în Pilonul 2 de pensii / Pașii pe care trebuie să-i urmezi

Platforma pilonul2.ro centralizează informațiile necesare pentru verificarea pensiei private.

Potrivit datelor comunicate de administratorii sistemului, peste un milion de români au accesat portalul în primele zece luni ale anului 2026 pentru a se interesa de economiile lor pentru pensie.

Cum afli la ce fond de Pilon 2 contribui

Primul pas este să verifici la care dintre cele șapte fonduri de pensii private obligatorii ești înscris. Pe site-ul pilonul2.ro, participanții au la dispoziție un formular pus la dispoziție de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF).

Pentru identificarea fondului, trebuie completate numele și codul numeric personal (CNP). Procedura durează, potrivit informațiilor prezentate de platformă, mai puțin de 30 de secunde.

Este important ca datele personale să fie introduse numai pe pagina oficială, nu pe site-uri sau în formulare primite prin mesaje nesolicitate.

Cum verifici câți bani ai strâns în contul personal

După ce afli numele fondului la care ești înscris, poți verifica suma acumulată în contul individual. Portalul pilonul2.ro oferă linkuri către paginile celor șapte administratori, unde participanții își pot crea sau accesa un cont online, pe bază de utilizator și parolă.

În contul personal pot fi consultate valoarea economiilor acumulate și istoricul contribuțiilor virate. Potrivit datelor prezentate de APAPR, aproape două milioane de români își verifică deja online contul de pensie privată.

Verificarea periodică îi ajută pe participanți să urmărească atât contribuțiile înregistrate, cât și evoluția sumei acumulate.

De ce este important să îți actualizezi datele de contact

Participanții ar trebui să se asigure că administratorul fondului are datele lor actualizate: adresa de e-mail, numărul de telefon și adresa de corespondență.

Aceste informații sunt importante pentru ca administratorul să poată transmite la timp comunicările și documentele referitoare la contul individual. Actualizarea datelor se face direct la administratorul fondului la care este înscris participantul.

Totodată, românii pot solicita să primească prin e-mail scrisoarea anuală de informare, în locul documentului tipărit.

Ce informații conține scrisoarea anuală de informare

În fiecare an, în luna mai, administratorii fondurilor de pensii private transmit participanților o informare privind situația contului. Documentul prezintă contribuțiile virate în anul precedent și valoarea acumulată la sfârșitul acelui an.

Cei care aleg varianta electronică pot primi scrisoarea pe e-mail și pot consulta mai ușor informațiile, fără să aștepte livrarea documentului în format tipărit.

De ce suma din Pilonul 2 poate să crească sau să scadă

Banii virați în Pilonul 2 sunt investiți de administratorii fondurilor pe piețele financiare, în limitele și condițiile stabilite de legislație. Valoarea investițiilor este reevaluată periodic, în funcție de cotațiile instrumentelor financiare din portofoliu.

Din acest motiv, suma afișată în contul personal poate fluctua de la o zi la alta. Evoluția este influențată de piețele financiare, iar rezultatele investițiilor trebuie analizate pe termen lung, nu doar prin comparații de la o lună la alta.

Potrivit datelor APAPR, de la lansarea sistemului, în 2008, și până la 30 septembrie 2026, fondurile de Pilon 2 au obținut un randament mediu anual de 8,5%, în timp ce rata medie anuală a inflației a fost de 4,8%.

Activele administrate în beneficiul participanților au depășit 237 de miliarde de lei, iar aproximativ 96 de miliarde de lei reprezentau câștigul net obținut din investiții, peste contribuțiile virate de-a lungul timpului.

În ce situații poți retrage banii din Pilonul 2

Sumele acumulate în contul de Pilon 2 nu pot fi retrase oricând, la cerere. Plata se poate face în situațiile prevăzute de lege:

La pensionarea pentru limită de vârstă , după obținerea deciziei de pensionare din sistemul public

, după obținerea deciziei de pensionare din sistemul public La pensionarea pentru invaliditate , indiferent de gradul de invaliditate

, indiferent de gradul de invaliditate În cazul decesului participantului, când sumele cuvenite revin moștenitorilor legali sau testamentari

Până la aplicarea noului mecanism de plată a pensiilor private, beneficiarii pot opta, potrivit regulilor în vigoare, pentru plata unică a sumei sau pentru plăți lunare eșalonate pe o perioadă de cel mult cinci ani.

Solicitarea trebuie adresată administratorului fondului, care comunică documentele necesare și pașii de urmat. Noul cadru legislativ privind plata pensiilor private, reglementat prin Legea nr. 2/2026, urmează să producă efecte odată cu autorizarea primelor fonduri specializate de plată.

Potrivit datelor transmise pentru 30 septembrie 2026, aproximativ 365.000 de români își primiseră deja banii din Pilonul 2, valoarea totală a plăților fiind de circa 8,5 miliarde de lei.

Cine este „Domnul Pensionescu” și cum te poate ajuta

Pentru cei care au întrebări despre sistemul de pensii private, Asociația pentru Pensiile Administrate Privat din România (APAPR) a lansat „Domnul Pensionescu”, un asistent virtual bazat pe inteligență artificială.

Acesta oferă explicații generale despre contribuțiile la Pilonul 2, investițiile fondurilor, condițiile de retragere a banilor și pensiile private facultative din Pilonul 3.

Asistentul virtual nu are acces la conturile individuale ale participanților și nu poate comunica suma exactă acumulată de o anumită persoană. Pentru această informație, utilizatorii trebuie să intre în contul online pus la dispoziție de administratorul fondului lor.