Pensiile private din România, creștere spectaculoasă. Numărul participanților se apropie de 10 milioane

Fondurile de pensii private din România au continuat să crească în primele șase luni ale anului 2026. La sfârșitul lunii iunie, cele 17 fonduri aveau 9,64 milioane de participanți, față de 9,46 milioane la finalul anului trecut.

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a transmis joi că valoarea totală a activelor administrate a crescut cu 39% față de iunie 2025, ajungând la 246,2 miliarde de lei. Suma reprezintă 12,35% din Produsul Intern Brut (PIB) al României, ceea ce arată importanța tot mai mare a pensiilor private în economia națională.

Câți români contribuie la Pilonul II și Pilonul III

Cea mai mare parte a banilor se află în fondurile de pensii administrate privat, cunoscute drept Pilonul II, unde sunt direcționate contribuțiile obligatorii ale salariaților. Potrivit Casei Naționale de Pensii Publice, contribuția la Pilonul II reprezintă 4,75% din salariul brut și este parte din contribuția de asigurări sociale (CAS) de 25%.

La sfârșitul lunii iunie 2026, Pilonul II avea active de 237,4 miliarde de lei, cu 39% mai mult decât în aceeași lună a anului trecut.

Numărul participanților a ajuns la 8,54 milioane, comparativ cu 8,46 milioane la sfârșitul anului 2025.

În cazul Pilonului III, care permite economisirea voluntară pentru pensie, activele au crescut cu 40% într-un an, până la 8,78 miliarde de lei.

Și numărul persoanelor înscrise la fondurile de pensii facultative a crescut, de la 999.000 în decembrie 2025 la aproximativ 1,1 milioane în iunie 2026.

Unde sunt investiți banii din pensiile private

Fondurile de pensii private investesc cea mai mare parte a banilor în instrumente financiare considerate mai prudente, pentru a limita riscurile și a obține randamente pe termen lung.

Conform datelor ASF, la sfârșitul primului semestru din 2026, 67% din active erau plasate în instrumente cu venit fix, precum titlurile de stat și obligațiunile, iar 29% erau investite în acțiuni. Prin cumpărarea titlurilor de stat și a obligațiunilor emise de companii, fondurile de pensii împrumută bani statului și firmelor, în schimbul unor dobânzi care contribuie la randamentul economiilor participanților.

Investițiile sunt concentrate în principal pe piața financiară din România, contribuind astfel și la finanțarea economiei naționale.

Valoarea pensiilor private, influențată de piețele financiare

Autoritatea de Supraveghere Financiară atrage atenția că valoarea activelor fondurilor de pensii poate înregistra fluctuații pe termen scurt, în funcție de evoluția piețelor financiare.

Instrumentele financiare sunt evaluate la prețurile curente ale pieței, indiferent de perioada pentru care administratorii intenționează să le păstreze.

Astfel, scăderile sau creșterile de pe piețele financiare se pot reflecta temporar în valoarea economiilor acumulate de participanți.

ASF subliniază însă că fondurile de pensii private funcționează pe termen lung și că au demonstrat în ultimii ani capacitatea de a traversa perioade de instabilitate financiară, păstrând o structură diversificată a investițiilor.