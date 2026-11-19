„Schimbăm modelul de creștere economică a României prin mai mult capital pentru companii. Consolidăm Banca de Investiții şi Dezvoltare și pregătim RoBOOST – primul fond de fonduri prin care banii publici să atragă investiții mult mai mari în economie. Miza este să oferim companiilor acces la capital pentru a-și extinde producția, a dezvolta tehnologii și a crea locuri de muncă în România”, a transmis Alexandru Nazare, într-o postare pe Facebook.

Ministrul a precizat că a discutat despre dezvoltarea acestui instrument cu reprezentanții Fondului European de Investiții (FEI), ai Băncii de Investiții și Dezvoltare (BID), cu președintele Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), Alexandru Petrescu, și cu investitori instituționali care administrează fonduri de pensii din Pilonul II și Pilonul III.

RoBOOST va fi pregătit prin BID, în parteneriat cu FEI, și va investi în fonduri administrate profesionist, care vor putea atrage capital suplimentar pentru finanțarea companiilor.

„Pentru un antreprenor, acesta va însemna accesul la parteneri care aduc, pe lângă bani, experiență și legături comerciale pentru următoarea etapă de dezvoltare a afacerii”, a explicat ministrul.

România trebuie să atragă mai multe investiții private

Alexandru Nazare a subliniat că România trebuie să se bazeze mai mult pe investițiile private, în condițiile în care resursele bugetare sunt limitate.

„România trebuie să se bazeze mai mult pe investițiile private, pe productivitate și pe capacitatea companiilor de a produce valoare adăugată în România. Am susținut un volum important de investiții publice în ultima perioadă, dar resursele bugetare sunt limitate. Pentru următoarea etapă de dezvoltare trebuie să atragem mai mult capital și să îl conectăm la proiectele viabile ale firmelor românești”, a precizat acesta.

Ministrul Finanțelor a arătat că întărirea Băncii de Investiții și Dezvoltare reprezintă o parte importantă a acestui demers. Pentru consolidarea capitalului băncii sunt prevăzute 250 de milioane de euro în acest an, în paralel cu dezvoltarea unor noi instrumente de finanțare.

„Acesta este rolul pe care îl construim pentru BID. Am susținut consolidarea capitalului băncii, cu 250 de milioane de euro prevăzute în acest an și dezvoltarea instrumentelor prin care poate finanța economia. Garanțiile de portofoliu facilitează accesul companiilor la credite, iar prin parteneriatul cu FEI pregătim și mecanisme care să susțină capitalizarea și extinderea afacerilor”, a scris Nazare.

Contribuție de 100 de milioane de euro din partea BID

„O companie care vrea să dezvolte un produs, să intre pe o piață nouă sau să își extindă producția poate avea nevoie de un partener de investiții, pe lângă creditul bancar. Trebuie să avem soluții pentru aceste etape, astfel încât proiectele bune să poată găsi finanțare în România”, a adăugat ministrul.

Potrivit acestuia, RoBOOST continuă demersul anunțat pentru dezvoltarea unui fond național de fonduri, în parteneriat cu FEI. Propunerea discutată pornește de la o contribuție a BID de 100 de milioane de euro, care va fi direcționată către fonduri administrate profesionist.

„Aici este important efectul de multiplicare. Banii publici trebuie folosiți astfel încât să mobilizeze resurse private și instituționale, iar finanțarea totală care ajunge în economie să fie mai mare decât contribuția inițială a statului. Experiența FEI în selectarea administratorilor, evaluarea proiectelor și monitorizarea investițiilor este esențială pentru o asemenea construcție”, a explicat Nazare.

Resurse din PNRR pentru dezvoltarea RoBOOST

Ministrul Finanțelor a precizat că România a reușit să păstreze resurse din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) pentru dezvoltarea acestui instrument, însă mecanismul prin care vor fi atrași investitorii trebuie încă stabilit.

„Pentru ca aceste instrumente să atragă capital și să finanțeze economia, avem nevoie de încrederea investitorilor. Iar această încredere depinde de continuarea reducerii deficitului, de un buget credibil pentru 2027 și de respectarea lui. Un stat care se împrumută mult și scump pune presiune pe finanțarea întregii economii. De aceea, protejarea ratingului în categoria recomandată investițiilor este esențială și pentru companiile pe care vrem să le sprijinim prin BID și RoBOOST”, a mai transmis Nazar.

Nazare vrea îmbunătățirea ratingului de țară al României

Ministrul Finanțelor a afirmat că obiectivul României nu trebuie să se limiteze la evitarea unei retrogradări a ratingului de țară, ci trebuie să includă revenirea perspectivei la stabilă și, ulterior, îmbunătățirea calificativului.

„Ambiția noastră trebuie însă să depășească evitarea unei retrogradări. Trebuie să construim condițiile pentru revenirea perspectivei la stabilă și, ulterior, pentru îmbunătățirea calificativului de țară. Deciziile aparțin agențiilor, dar calitatea bugetului, disciplina cheltuielilor și consecvența reformelor depind de noi. Un risc de țară mai redus poate însemna, în timp, finanțare mai accesibilă și mai mulți investitori dispuși să susțină proiecte în România”, a explicat Nazare.

„Aceasta este legătura dintre consolidarea finanțelor publice și noul model de dezvoltare economică. Corectăm dezechilibrele pentru a crea condiții mai bune de investiții și, în paralel, construim instrumentele prin care capitalul să ajungă la firme. Am pus bazele prin măsurile de relansare, întărirea BID și parteneriatul cu FEI”, a subliniat ministrul.

Alexandru Nazare a precizat că rezultatul acestor măsuri trebuie să se reflecte în finanțări concrete, extinderea companiilor și dezvoltarea unor noi capacități de producție în România.

„Pentru aceasta avem nevoie de continuitate și de ambiția de a construi o economie care poate susține dezvoltarea pe termen lung”, a concluzionat ministrul Finanțelor.