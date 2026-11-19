Scopul demersului ar fi fost acela de a-și diminua și deduce TVA-ul de la două societăți comerciale care aveau TVA-ul anulat. Faptele s-ar fi întâmplat 2018-2019.

„În fapt, în perioada 2018–2019, un bărbat, în vârstă de 41 de ani, în calitate de administrator în fapt și în drept al unei societăți comerciale având ca obiect de activitate lucrări de construcții civile, a declarat către organele fiscale mai multe achiziții fictive, cu scopul de a-și diminua și deduce TVA-ul de la două societăți comerciale care aveau TVA-ul anulat”, transmite DGPMB.

Prejudiciul cauzat bugetului de stat este estimat la 665.000 de lei, potrivit DGPMB.

În acest sens, joi, Poliția a descins la locuința acestuia din județul Dâmbovița, într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală în formă continuată.

De asemenea, tot joi, bărbatul a fost depistat și adus la audieri. Față de acesta vor fi dispuse măsurile legale care se impun, potrivit sursei citate.

Polițiștii continuă cercetările sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de evaziune fiscală în formă continuată.