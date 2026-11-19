Poliţiştii Serviciului de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Buzău au surprins în flagrant un bărbat de 37 de ani, cetățean străin, bănuit de înșelăciune, prin metoda „securizarea sumelor de bani de către autorități”. Fapta a fost sesizată poliţiei în aceeași zi, de către un bărbat, de 48 de ani, din Buzău.

„Din cercetări a reieșit că persoana vătămată ar fi fost contactată telefonic de către o persoană necunoscută, care s-ar fi folosit de calități mincinoase, recomandându-se ca fiind angajat al unei instituții și l-ar fi informat despre faptul că este victima unei fraude și există pericolul de a-și pierde banii din conturi dacă nu urmează, etapizat, procedura recomandată de către acesta”, a transmis IPJ Buzău.

Apeluri video generate cu inteligența artificială

Polițiștii au descoperit că pe timpul contactelor telefonice video, individul ar fi utilizat inclusiv instrumente din sfera inteligenței artificiale, pentru a deveni cât mai credibil. El a fost prins în flagrant în momentul în care urma să primească un colet cu bani.

„În cursul zilei de 17 noiembrie a.c., persoana vătămată s-a deplasat la locația stabilită de către interlocutorul său, într-un spațiu public din municipiul Buzău, sub pretextul realizării tranzacției banilor, sumă despre care acesta din urmă ar fi susținut că avea să-i depună ulterior într-un presupus cont securizat.

La momentul întâlnirii dintre cele două persoane, imediat după predarea coletului în care bărbatul de 48 de ani ar fi disimulat că ar fi plasat banii din conturile personale, persoana care s-ar fi prezentat pentru preluarea banilor a fost interceptată și imobilizată de către polițiști, stabilind că este vorba de către un cetățean străin, în vârstă de 37 de ani”, a precizat IPJ Buzău.

Bărbatul a fost condus la sediul poliției pentru audieri, fiind reținut pentru 24 de ore pentru pentru complicitate la tentativă pentru înşelăciune.

Miercuri, el a fost prezentat parchetului cu propunere de sesizare a instanței în vederea arestării preventive. Judecătorul de drepturi și libertăți a emis pe numele acestuia mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile.

În cauză, polițiștii continuă cercetările, sub coordonarea parchetului, pentru documentarea întregii activități infracționale a bărbatului.