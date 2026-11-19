Polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Deta, aflați în exercitarea atribuților de serviciu, au observat șase persoane care se deplasau în apropierea frontierei cu Serbia. Grupul, aflat pe teritoriul României a fost a fost interceptat de polițiști

Poliția de Frontieră a transmis că toate cele șase persoane au fost conduse la sediul sectorului, în vederea efectuării verificărilor, în urma cărora s-a stabilit că sunt cetățeni afgani, cu vârste cuprinse între 20 și 38 de ani, care au trecut ilegal frontiera de stat din Serbia în România.

În cauză, polițiștii de frontieră efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de trecere frauduloasă a frontierei de stat.

Totodată, față de toate cele șase persoane a fost dispusă măsura interzicerii intrării pe teritoriul României pentru o perioadă de cinci ani, acestea fiind predate autorităților sârbe.