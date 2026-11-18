Serviciile secrete ruse pregăteau o operațiune de sabotaj și un atac sub steag fals în apropierea graniței Poloniei cu regiunea rusă Kaliningrad, în octombrie, cu scopul de a atribui atacul Ucrainei și de a submina ajutorul occidental pentru Kiev, a relatat publicația poloneză Rzeczpospolita, citată de The Kyiv Independent.

Planul ar fi presupus traversarea frontierei și atacarea unei instalații, inclusiv pe teritoriul Federației Ruse, potrivit publicației Rzeczpospolita, care citează oficiali de rang înalt familiarizați cu o operațiune preventivă desfășurată de serviciile de securitate poloneze în ultimele două săptămâni.

Agenții ruși ar fi anticipat un număr mare de victime.

„Ar fi trebuit să semene cu ceva de genul incidentului de la Gleiwitz”, a declarat una dintre sursele citate de Rzeczpospolita. „Scopul era oprirea ajutorului pentru Ucraina”.

În incidentul de la Gleiwitz din 1939, Germania nazistă a înscenat un atac sub steag fals asupra unui post de radio german, pe care l-a folosit drept pretext pentru invadarea Poloniei.

Avertismente privind operațiunile hibride ale Rusiei în Europa

Presupusul plan apare în contextul îngrijorărilor tot mai mari privind extinderea campaniei de război hibrid a Rusiei în Europa, care include acte de sabotaj, atacuri cibernetice și incursiuni cu drone.

Serviciile de informații militare ucrainene au avertizat în octombrie că Moscova le-a cerut serviciilor sale de securitate să intensifice operațiunile hibride în țările UE și NATO.

Rusia încearcă să profite de relațiile tensionate dintre Polonia și Ucraina, alimentate de disputele privind memoria istorică, inclusiv de recunoașterea de către Ucraina a unor figuri asociate Armatei Insurecționale Ucrainene (UPA), organizație legată de masacrele polonezilor din Volînia din 1943.

Avertismentul a venit din partea serviciilor de informații partenere, în timp ce analiștii serviciilor poloneze identificaseră, de asemenea, posibilitatea unei provocări la frontieră, a relatat publicația. Avertismente similare ar fi fost transmise serviciilor de securitate din Lituania, Letonia și Estonia.

Polonia a mobilizat aproximativ 180 de polițiști și unități antiteroriste la frontieră

Ca parte a măsurilor de răspuns, Polonia a trimis aproximativ 180 de polițiști antirevoltă și o unitate antiteroristă în zona de frontieră, a relatat Rzeczpospolita. Posturile Gărzii de Frontieră și secțiile de poliție au fost consolidate, iar în regiune au fost trimiși și angajați suplimentari ai Agenției pentru Securitate Internă (ABW).

De asemenea, unitățile forțelor speciale poloneze GROM, NIL și AGAT au desfășurat exerciții în regiunea Varmia și Mazuria, care se învecinează cu exclava rusă Kaliningrad, potrivit relatării.

Presa poloneză a relatat pe 2 noiembrie că Polonia a desfășurat unități de poliție antiteroristă în apropierea exclavei ruse Kaliningrad, în urma unor avertismente ale serviciilor de informații privind posibile acte de sabotaj.

Unitățile acționau împreună cu armata, polițiștii de frontieră și serviciile de informații în regiunile Varmia și Mazuria și Podlasia, din nord-estul Poloniei, a declarat șeful Poliției Naționale, Marek Boron, pentru postul polonez RMF FM.

La sediul central al Poliției Naționale fusese înființat un centru special de comandă, iar în zonă au fost trimiși polițiști suplimentari din mai multe regiuni.

Potrivit RMF FM, serviciile de informații militare poloneze și cele ale statelor aliate au avertizat că ar putea avea loc acte de sabotaj în apropierea graniței cu Rusia, inclusiv incursiuni ale unor grupuri înarmate.

Tomasz Siemoniak, ministrul polonez coordonator al serviciilor speciale, a confirmat pentru Rzeczpospolita că în ultimele săptămâni au fost luate măsuri de securitate în apropierea frontierei, dar a refuzat să ofere detalii.

„Dacă am luat anumite măsuri, este pentru că am stabilit că exista o amenințare reală”, a declarat Siemoniak.