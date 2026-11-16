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Trei adolescenți care ar avea „legături cu o rețea neonazistă” au fost reținuți în Polonia. Tinerii sunt suspectați că ar fi pregătit un atac terorist

Trei adolescenți care ar avea „legături cu o rețea neonazistă” au fost reținuți în Polonia sub suspiciunea de pregătire a unui atac terorist. În urma perchezițiilor, autoritățile au confiscat substanțe chimice care ar putea fi folosite la fabricarea explozibililor.
Trei adolescenți care ar avea „legături cu o rețea neonazistă” au fost reținuți în Polonia. Tinerii sunt suspectați că ar fi pregătit un atac terorist
Sursa foto: Pexels
Ioana Târziu
16 nov. 2026, 13:14, Știri externe
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Tomasz Siemoniak, ministrul care supraveghează serviciile speciale ale Poloniei, a declarat luni că un tânăr de 16 ani și doi tineri de 17 ani au fost arestați de Agenția de Securitate Internă (ABW) a țării.

Conform autorităților, cei doi adolescenți în vârstă de 17 ani au făcut schimb de informații prin intermediul aplicațiilor de mesagerie despre explozibili artizanali, arme de foc improvizate și materiale pirotehnice destinate utilizării într-un atac terorist, notează The Independent.

Cei doi tineri de 17 ani au fost plasați în arest preventiv, în timp ce tânărul de 16 ani a fost plasat într-un centru de detenție pentru minori.

Ancheta rămâne activă, iar procurorii lucrează pentru a identifica alte persoane implicate în activitățile grupării și pentru a stabili întreaga gamă a infracțiunilor planificate, a transmis Parchetul Regional din Gdańsk într-un comunicat.

Arestările au loc la câteva zile după ce atacatorul înarmat Michał Oksińsk a ucis șase persoane și a rănit 15 în piața principală din Cracovia, pe 7 noiembrie.

Ministrul de Interne, Marcin Kierwinski, a declarat că Oksiński avea „opinii foarte radicale” și „era fascinat de ideologiile de extremă dreapta”. Totuși, această afirmație a fost respinsă de opoziția naționalistă.

Premierul Donald Tusk a cerut reținere pe fondul diviziunilor politice mai accentuate decât de obicei, în timp ce mii de oameni s-au adunat miercuri pentru marșul anual de „extremă dreaptă” de Ziua Independenței.

„Putem avea opinii diferite, ne putem ține unii pe alții sub control și, uneori, putem chiar fi adversari politici. Totuși, oricine îi pasă cu adevărat de Polonia trebuie să înțeleagă că acest spațiu, definit de independență, libertate și o republică sigură, este un bun comun”, a spus Tusk, potrivit aceleiași surse.

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