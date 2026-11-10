18 reguli despre bani pe care orice adolescent ar trebui să le știe înainte de majorat

La 18 ani poți semna contracte, poți lua un credit, poți investi singur și poți lua decizii financiare care te vor urmări ani întregi. Dar nimeni nu verifică, în ziua majoratului, dacă știi ce este inflația, cât te costă un împrumut sau cum recunoști o investiție pe care nu o înțelegi. Irina Cristescu, General Manager XTB România, a strâns 18 idei simple despre bani pe care ar fi util să le înțelegi înainte să împlinești 18 ani.

„La 18 ani nu trebuie să fii expert în investiții. Dar ar fi bine să știi suficient cât să nu iei fiecare decizie financiară de la zero. Să înțelegi ce înseamnă să cheltuiești, să economisești, să investești și, mai ales, să recunoști un risc atunci când îl vezi. Relația cu banii nu începe la primul salariu. De fapt, începe atunci când alegi dacă cheltuiești toți banii de buzunar într-un weekend, când îți faci primul abonament online, când strângi bani pentru ceva ce îți dorești sau când vezi pe TikTok pe cineva care spune că a făcut rapid bani dintr-o investiție”, spune Irina Cristescu.

1. Nu trebuie să ai salariu ca să înveți ce înseamnă un buget

Ai 200 de lei sau 2.000 de lei? Principiul este același. Dacă știi câți bani primești, pe ce îi cheltuiești și cât vrei să păstrezi, ai deja un buget.

2. Soldul din cont nu este același lucru cu „pot să-i cheltuiesc pe toți”

Dacă ai 500 de lei în cont, dar 200 sunt pentru o excursie și 100 pentru abonamentele din luna următoare, nu ai, de fapt, 500 de lei disponibili. E important să separi ce ai de ceea ce îți permiți să cheltuiești.

3. Orice „da” spus unei cumpărături este un „nu” spus alteia

O pereche de sneakers, un festival, un telefon nou sau bani puși deoparte. Rareori le poți avea pe toate în același timp. Economiștii numesc asta „cost de oportunitate”. În viața reală înseamnă, pur și simplu, să știi la ce renunți.

4. Cel mai ieftin produs poate ajunge să te coste mai mult

Prețul de pe etichetă este doar începutul. Dacă un produs trebuie înlocuit repede, are costuri suplimentare sau pur și simplu nu îl folosești, faptul că a fost ieftin nu îl transformă într-o afacere bună.

5. Ai grijă la cheltuielile care par prea mici ca să conteze

20 de lei aici, 35 de lei acolo, un abonament uitat, o comandă rapidă. Niciuna nu pare importantă separat. Împreună pot deveni una dintre cele mai mari cheltuieli ale lunii.

6. Nu economisi ce rămâne după ce cheltuiești. Decide de la început ce păstrezi

Dacă aștepți să vezi ce bani îți rămân la finalul lunii, există șanse mari să nu rămână nimic. O sumă mică pusă deoparte de fiecare dată când primești bani este mai importantă decât crezi.

7. Nu toate economiile trebuie să aibă același scop

Poți avea bani pentru ceva ce îți dorești și bani pe care nu intenționezi să îi cheltuiești decât dacă apare o problemă. Sunt două lucruri diferite și ambele sunt utile.

8. 100 de lei de azi s-ar putea să nu valoreze la fel peste câțiva ani

Dacă astăzi cu 100 de lei poți cumpăra anumite lucruri, peste câțiva ani s-ar putea să cumperi mai puține. Asta face inflația. De aceea, merită să înțelegi nu doar cum strângi bani, ci și ce se întâmplă cu valoarea lor în timp.

9. Nu trebuie să alegi între „cheltui tot” și „nu cheltui nimic”

Dacă primești 500 de lei de ziua ta, nu există doar două variante: să îi cheltuiești pe toți sau să îi pui pe toți deoparte. Poți împărți banii între ce îți dorești acum, economii și, atunci când înțelegi suficient de bine cum funcționează, investiții.

10. Primii bani câștigați de tine se simt diferit

Primii bani câștigați de tine schimbă modul în care te uiți la prețuri. O pereche de sneakers nu mai costă doar 600 de lei, ci câteva zile de muncă.

11. Nu cumpăra ceva doar pentru că toți ceilalți îl au

Telefonul nou, hainele, jocul, festivalul sau vacanța despre care vorbește toată lumea par obligatorii. Nu sunt. Dacă trebuie să îți consumi toți banii doar pentru a ține pasul cu ceilalți, merită să te întrebi cât de mult îți dorești, de fapt, acel lucru.

12. O reducere nu înseamnă automat că ai economisit bani

Dacă un produs costă 300 de lei în loc de 500, dar tu nu aveai nevoie de el, nu ai economisit 200 de lei, ci ai cheltuit 300.

13. „Cumpără acum, plătește mai târziu” tot înseamnă că vei plăti

Ratele mici și plata amânată pot face un produs să pară mai ieftin decât este. Uită-te întotdeauna la suma totală și întreabă-te dacă ai fi făcut aceeași achiziție dacă trebuia să plătești toți banii pe loc.

14. Un milion de vizualizări nu transformă un sfat financiar într-un sfat bun

TikTok, YouTube sau Instagram pot fi locuri bune pentru a descoperi idei, dar popularitatea nu este o dovadă că informația este corectă. Verifică cine vorbește, de unde provin datele și, mai ales, dacă îți explică și ce poți pierde, nu doar ce poți câștiga.

15. Dacă toți vorbesc despre o investiție, nu înseamnă că trebuie să intri și tu

O acțiune sau o criptomonedă care apare peste tot poate crea impresia că „pierzi trenul”. Nu investi doar pentru că îți este teamă că ceilalți vor câștiga fără tine. Dacă nu înțelegi în ce pui banii, popularitatea nu te protejează de pierderi.

16. Dacă cineva îți promite bani mulți, repede și fără risc, fii foarte atent

Investițiile pot aduce câștiguri, dar niciuna nu vine cu garanția că te vei îmbogăți.

17. Poți pierde bani fără să fi făcut vreodată o investiție proastă

O parolă slabă, un link fals, un cod de autentificare trimis altcuiva sau datele cardului introduse pe un site suspect pot fi suficiente. Protejarea banilor începe cu protejarea accesului la ei.

18. Nu aștepta 18 ani ca să începi să înțelegi banii

La 18 ani vei putea lua singur mult mai multe decizii financiare. Nu trebuie să știi tot până atunci, dar ar fi bine să fi învățat deja cum îți împarți banii, cum economisești și ce înseamnă riscul. Primele lecții pot începe cu sume mici, cât timp greșelile sunt încă ieftine.