Șase decizii care te ajută să trăiești mai bine cu un salariu mic, fără să câștigi mai mult

Unii oameni trăiesc liniștit cu un salariu mic, fără panică la final de lună. Secretul nu e norocul, ci șase decizii simple, repetate zi de zi, potrivit Grazia. Cu venituri asemănătoare, ei reușesc să aibă mai puțin stres și chiar câteva mici plăceri.

Problema e reală în Italia. Peste un sfert dintre italieni nu pot acoperi o cheltuială neprevăzută fără împrumut, arată raportul anual Istat. Aproape trei familii din zece și-au redus anul trecut cheltuielile cu mâncarea.

Întâi pentru tine, apoi pentru restul

Prima regulă: economia se tratează ca o factură obligatorie. Cum intră salariul, o sumă fixă pleacă într-un cont separat, înainte de orice altceva. Nu contează cât. Se poate începe cu 10 sau 20 de euro pe lună. Cine economisește „ce rămâne” descoperă, de obicei, că nu rămâne nimic. Cel mai simplu e un transfer automat chiar în ziua salariului.

A doua: fondul de urgență vine înaintea marilor planuri. Primul pas e o rezervă de 100-300 de euro, pentru o reparație sau o factură mai mare.

Pasul următor e o rezervă din care să poți trăi o lună, plătind doar strictul necesar. Cu timpul, rezerva crește până la cheltuielile pe trei-șase luni. Chiar și cinci euro puși deoparte în fiecare săptămână te scutesc, la nevoie, să te împrumuți pe card sau să iei un credit rapid. Unde se duc banii

A treia: notează, timp de o lună, tot: chiria, facturile, mâncarea, cafeaua de la bar, livrările la domiciliu. După 30 de zile apar singure „cheltuielile invizibile”. De multe ori sunt abonamente uitate, de 10-30 de euro pe lună. Doar tăind astfel de cheltuieli, multe familii recuperează 30-80 de euro lunar.

A patra: un venit în plus nu înseamnă automat un nivel de trai mai ridicat. Din fiecare mărire, bonus sau al 13-lea salariu, cel puțin jumătate merge spre economii sau spre datorii.

Fără cumpărături din impuls

A cincea: la cumpărături se merge doar cu listă. Mesele săptămânii se planifică, iar pe listă intră doar ce lipsește din cămară.

Când vrei să cumperi ceva mai scump, de peste 50 sau 100 de euro, nu-l cumperi pe loc. Aștepți 30 de zile. Dacă după o lună încă îți dorești lucrul acela, abia atunci îl cumperi. De cele mai multe ori, cheful trece, iar banii rămân în cont. A șasea: totul se automatizează. Facturile, chiria și ratele se plătesc prin debit direct, fără întârzieri și penalități.

De unde începi

Toate cele șase decizii deodată sunt greu de aplicat. Mai realist e un plan de patru săptămâni. În prima săptămână notezi fiecare cheltuială. În a doua renunți la un abonament inutil. În a treia pornești un transfer automat, chiar și de cinci euro. În a patra încerci șapte zile fără cumpărături neesențiale.