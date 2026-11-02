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Fără spectacol. Kelemen Hunor: Premierul nu trebuie să facă balet mediatic

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, spune că premierul Luca Niculescu nu trebuie judecat după numărul de apariții publice, pentru că nu trebuie să facă „balet mediatic”.
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Andreea Tobias
02 nov. 2026, 21:27, Politic
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Întrebat la Euronews România de ce premierul a vorbit foarte puțin în primele două săptămâni de mandat, Kelemen Hunor a spus că Niculescu nu vrea „să facă balet mediatic”.

„Eu nu cred că guvernarea este un balet mediatic continuu, permanent”, a declarat liderul UDMR.

Guvernul Niculescu împlinește marți două săptămâni de la învestire. Potrivit lui Kelemen Hunor, ar fi „incorect” și „superficial” să tragă deja concluzii. El a amintit că Niculescu vine din diplomație și are încă de înțeles cum funcționează guvernul.

Primele conflicte, la rectificare

Kelemen Hunor spune că premierul va fi testat la primele decizii grele și la primele conflicte dintre miniștri, mai ales la rectificarea bugetară, când trebuie să decidă „de aici pleacă banii, acolo se duc banii”.

„Am fost în câteva guverne, nu există guvern fără tensiuni, fără conflicte. Guvernul nu este raiul, acolo unde toată lumea trăiește în armonie”, a spus el.

Agricultura, sănătatea, educația, asistența socială și cultura sunt domeniile care vor pune cea mai mare presiune pe buget în guvernul Niculescu, spune liderul UDMR.

Primul domeniu este agricultura, care va insista din cauza așteptărilor și a restanțelor. Liderul UDMR spune că anul a fost foarte greu pentru fermieri, din cauza secetei și a concurenței produselor din Ucraina.

Sănătatea va cere și ea bani, pentru că este „un serviciu esențial”, iar fără bani presiunea devine uriașă, indiferent cum e condus ministerul. Situația e asemănătoare în educație și în asistența socială.

Kelemen Hunor a pomenit și domeniul care îi stă „foarte aproape”: cultura. „Există câteva zone unde trebuie să dai bani indiferent cât de săracă e țara”, a spus el.

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