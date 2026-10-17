Situația financiară și încrederea în știință, o legătură neașteptată. Ce arată un sondaj global

Accesul dificil la servicii medicale și distribuirea inegală a beneficiilor cercetării afectează încrederea publicului în știință, potrivit Phys.

Raportul Wellcome Global Monitor 2026, bazat pe răspunsurile a peste 140.000 de persoane din 140 de țări, arată că încrederea în știință a scăzut față de perioada anterioară pandemiei.

În cele 108 țări pentru care există date comparabile, procentul persoanelor care au cel puțin o anumită încredere în știință a scăzut de la 77% în 2018 la 72% în 2025, după ce atinsese 80% în 2020. În schimb, proporția celor care au puțină încredere sau deloc a crescut de la 13% la 19%.

„Nu există o criză sau o prăbușire generalizată. Există o bază solidă de încredere, dar și schimbări și fragilitate sub această suprafață”, a declarat Mark Henderson, reprezentant al Wellcome.

Ce legătură există între bani și încrederea în știință

Una dintre principalele concluzii ale sondajului privește diferențele dintre persoanele care trăiesc confortabil și cele care se confruntă cu dificultăți financiare.

La nivel mondial, 39% dintre respondenții cu o situație financiară bună au declarat că au foarte multă încredere în știință, comparativ cu doar 20% dintre cei care întâmpină probleme financiare.

Încrederea este mai ridicată și în rândul persoanelor care au o părere bună despre spitalele și clinicile din țara lor.

„Oamenii spun: Viața mea este grea și, deși știu că știința poate rezolva problemele, nu o face. Așa că nu am încredere”, a explicat Evelyn Gitau, director științific al Science for Africa Foundation.

Deși 81% dintre respondenți consideră că cercetarea științifică aduce beneficii unor persoane ca ei, doar 36% cred că aceasta ajută majoritatea populației din țara lor.

Diferențe între regiunile lumii

În unele regiuni ale Africii, încrederea în știință nu a crescut în timpul pandemiei, experții indicând accesul inegal la vaccinuri și servicii medicale.

În America Latină, evoluțiile diferă. În Brazilia, încrederea în știință a crescut de la 64% în 2018 la 74% în 2025, în timp ce în Chile a scăzut la 63%, după ce atinsese 81% în 2020.

Experții subliniază că neîncrederea nu înseamnă neapărat respingerea științei, ci poate reflecta nemulțumirea față de modul în care beneficiile progresului sunt distribuite.

„Nu ar trebui să ne așteptăm la încredere sau să o cerem. Trebuie să o câștigăm”, a declarat Philippa Michael, reprezentantă a Wellcome.

Organizația intenționează să publice în 2027 noi cercetări privind motivele care influențează încrederea publicului în știință.