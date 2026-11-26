Informațiile apar în stenogramele din dosarul Clanului Cămătarilor, obținute de MEDIAFAX.

Procurorii cer arestarea preventivă a nouă membri ai clanului.

40.000 de euro, cu 10.000 de euro pe lună dobândă

Potrivit stenogramelor, Vasile-Daniel Balint, zis „Dani al lu Sile”, a dat bani cu dobândă ca îndeletnicire, fără autorizație, între iunie 2025 și iunie 2026. Unui bărbat i-ar fi împrumutat 40.000 de euro, cu o dobândă de 10.000 de euro pe lună: „Îmi și plătești 10.000 pe lună până îmi dai banii.”

Datornicul nu a mai plătit și a explicat întârzierea prin faptul că fusese arestat în altă țară. Pe 8 noiembrie 2026, „Dani al lu Sile” l-ar fi amenințat la telefon: „Să moară familia mea dacă scapă nebătut niciunul din familia ta.” Tot atunci i-ar fi spus: „dacă nu vin în Canada și te dau în două” și „Eu îmi asum pușcăria pentru familia mea!” Bărbatul i-a răspuns că a doua zi va cere protecție pentru el și pentru copii.

„O să dau foc la X6-le ăsta”

Altui bărbat, fiul lui Sile Cămătaru i-ar fi împrumutat 10.000 de euro și ar fi încasat 1.800 de euro dobândă în fiecare lună, adică 18% pe lună. Procurorii citează o discuție despre acest împrumut: „de când am luat bani de la el nu mai pot să îi mai țin deloc, ești nebun, e sărăcie.”

Când plățile s-au oprit, ar fi urmat amenințările: „O să dau foc la X6-le ăsta. Să moară băieții mei de nu-i dau foc, ca să știi.” Pe 4 mai 2026, „Dani al lu Sile” ar fi mers la locuința bărbatului ca să-i ceară un BMW X5 în schimbul datoriei, iar acesta a fugit.

Datorie plătită cu rădăcini de copac

Sile Cămătaru ar fi dat și el bani cu dobândă. Un datornic trebuia să își achite datoria scoțând rădăcinile unui copac la o proprietate a liderului clanului. Pentru că nu a făcut-o, pe 14 iulie 2026 Sile Cămătaru l-ar fi sunat: „Nu mai te sun, o să vin după tine. Vin, îți fac o vizită pe acasă și să vedem cum facem să ne reglăm și cu asta, basta”.

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