Informațiile apar în stenogramele din dosarul clanului Cămătarilor, obținute de MEDIAFAX.

Potrivit procurorilor, Ion Balint, zis „Nuțu Cămătaru”, l-a ținut pe Florin Salam într-o relație de subordonare și control cel puțin din septembrie 2025 până la 30 august 2026. Anchetatorii spun că s-a folosit de colaborarea lor îndelungată, de banii și protecția pe care i le dăduse anterior și de reputația sa infracțională.

Între aprilie și august 2026, artistul ar fi cântat la opt evenimente în București și în județul Constanța, impuse de grupare. Primul a fost pe 12 aprilie, la București. Nuțu Cămătaru ar fi transmis prin alte persoane amenințări precum: „o să-l bag în portbagaj și (…) n-o să-l mai las să cânte”.

Cântări gratuite pentru Sile Cămătaru

Fratele lui, Vasile Balint, zis „Sile Cămătaru”, l-ar fi obligat pe Salam să cânte fără bani la cel puțin trei evenimente din București și Prahova, între martie și septembrie 2026.

Pe 2 martie, artistul a cântat într-un studio de videochat din București, iar Sile Cămătaru ar fi luat și o parte din banii primiți pe dedicații. Pe 6 martie, Salam a cântat la un club din Bucov, în Prahova.

Despre banii dați lăutarilor, Nuțu Cămătaru spune într-o altă discuție: „Eu le-am băgat câte patru-cinci mii, mânca-ți-aș nasu tău, ăla e asociat cu mine! Eu așa, să nu zică că cântă de frică”. Procurorii susțin însă că Salam a cântat fără bani sau pentru un onorariu mult mai mic decât cel obișnuit.

Teama artistului apare și într-o convorbire dintre Vasile Ioniță și Vladimir Șpac, unul dintre inculpați. Vorbind despre o noapte în care Salam a cântat pe litoral, Ioniță spune că acesta „la 3 noaptea a aterizat la Costinești, de frica lui Nuțu.”

Despre gruparea lui Sile Cămătaru, procurorii citează o frază care rezumă, în opinia lor, controlul asupra artiștilor: „Și rezolvăm, avem control la tot ce înseamnă lăutari.”

Procurorii estimează că gruparea lui Sile Cămătaru a obținut astfel aproximativ 150.000 de lei.