Un microbuz care transporta copii a fost implicat joi într-un accident. Mașina a fost scăpată de sub control, a ieșit de pe șosea și s-a răsturnat într-un șanț.

Potrivit publicației Gorj Online, accidentul s-a produs pe un drum județean în apropierea localităților Găvănești și Cornești. Un copil a suferit leziuni minore, potrivit primelor informații transmise de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Gorj citate de sursa menționată. Inițial s-a vorbit despre două victime.

La locul evenimentului au fost trimise numeroase echipe de intervenție. ISU Gorj a trimis două autospeciale pentru descarcerare, o autospecială pentru transport victime multiple și două ambulanțe SMURD.

De asemenea, la misiune au participat două ambulanțe ale Serviciului Județean de Ambulanță Gorj. Polițiștii vor stabili cum s-a produs accidentul.