„Pentru a onora semnificația acestui eveniment și a aduce un omagiu personalităților care au făcut posibilă Marea Unire, CFR Călători va atribui pentru o zi, în mod simbolic, nume cu rezonanță istorică pentru cinci dintre trenurile sale care converg spre Alba Iulia”, a transmis CFR Călători.

Astfel în 30 noiembrie și 1 decembrie, la Alba Iulia vor ajunge următoarele trenuri, care vor fi redenumite în mod simbolic:

IR 1835 (București Nord – Craiova – Simeria – Alba Iulia – Cluj-Napoca) va purta numele trenul „Regele Ferdinand I Întregitorul”, după suveranul sub a cărui domnie s-a realizat Marea Unire și s-au consolidat reformele fundamentale ale statului.

IR 1763 (Iași – Suceava – Cluj Napoca – Alba Iulia – Simeria – Arad – Timișoara Nord) va purta numele trenul „Regina Maria a României” în semn de omagiu adus Suveranei care a susținut neîncetat cauza unirii naționale, atât prin devotamentul față de soldații și poporul român în timpul Primului Război Mondial, cât și prin contribuția diplomatică decisivă la recunoașterea internațională a României Mari.

În data de 1 decembrie, următoarele trenuri care vor trece prin Alba Iulia vor fi și ele redenumite în mod simbolic:

R 2441 (Târgu Mureș – Războieni – Teiuș – Alba Iulia – Sibiu) va purta numele trenul „Ion I.C. Brătianu”, ca omagiu adus Premierului României în timpul Primului Război Mondial, artizan al recunoașterii internaționale a Unirii.

IR 1836 (Cluj-Napoca – Alba Iulia – Simeria – Craiova – București Nord) va purta numele trenul „Iuliu Maniu”, ca omagiu adus liderului proeminent al românilor transilvăneni, care a luptat activ pentru autodeterminarea și administrarea post-unire a Transilvaniei.

IC 522/532 (Arad – Alba Iulia – Teiuș – Brașov – București Nord) va purta numele trenul „Vasile Goldiș”, fiind un omagiu adus ideologului Marii Uniri, cel care a citit, în fața Marii Adunări Naționale de la Alba Iulia, Rezoluția istorică din 1 decembrie 1918.

Trenurile garniturilor speciale traversează și unesc simbolic provinciile istorice – Banat, Crișana, Maramureș, Ardeal, Bucovina, Moldova, Oltenia și Muntenia – aducându-le împreună la Alba Iulia.

Prin acest demers, potrivit CFR, „indiferent de vremuri, trenul rămâne un simbol al unității al continuității și al coeziunii naționale”.

„Indiferent din ce colț al țării pornesc la drum, călătorii au la dispoziție opțiuni flexibile de a ajunge la Alba Iulia – atât prin trenuri directe, cât și prin trenuri cu transfer în stațiile de legătură”, a mai transmis CFR, dincolo de simbolistica Zilei Naționale.