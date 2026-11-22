Andrei Roșu, fostul solist de la Gaz pe Foc și sportiv și activist civic, a precizat că decizia sa nu vizează instituția prezidențială în sine, pe care o respectă, ci pe Nicușor Dan, care s-a îndepărtat de promisiunile făcute în campanie.

„Evident, am refuzat invitația. Respect instituția prezidențială, rolul ei în democrație și simbolistica unui asemenea eveniment, mai ales de Ziua Națională. Dar consider că persoana care ocupă în prezent funcția de Președinte al României nu mai reprezintă valorile și principiile pentru care i-am acordat votul și încrederea mea”, a transmis acesta, printr-un mesaj publicat pe Facebook.

Sportivul a subliniat că fidelitatea față de propriile principii cântărește mai mult decât participarea la un eveniment oficial.

„Consecvența față de propriile valori este mai importantă decât prezența la un eveniment oficial, indiferent cât de onorantă ar fi invitația”, a spus activistul.

Anunțul se încadrează într-un val de nemulțumiri față de președintele Nicușor Dan, exprimate în spațiul public de o parte semnificativă a foștilor săi susținători. Aceștia acuză de o apropiere tot mai evidentă de PSD, invocând acceptarea numirilor la conducerea parchetelor, dar și actele ostile la adresa PNL, inclusiv prin desemnarea lui Adrian Veștea, fără consultarea partidului, în contextul crizei politice din 2026.

De asemena, la ultima conferință de presă, Nicușor Dan a ordonat excluderea unui ziarist pe motiv că a fost înjurat de acest în spațiul public. Gestul președintelui a fost criticat și calificat drept un atac la libertatea presei.