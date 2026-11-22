De la proiectul prin care vrea să interzică fumatul în mașină în prezența copiilor și a femeilor însărcinate până la introducerea educației pentru sănătate în școli, Dobra vorbește despre inițiativele pe care le susține. Senatoarea spune și de ce ar prefera să citească gândurile celor din jur, ce ar schimba în activitatea parlamentarilor și cum au influențat-o anii petrecuți în Spania. Interviul abordează și pasiunea sa pentru motociclism, impactul inteligenței artificiale asupra politicii și ce și-ar dori să spună oamenii despre ea atunci când părăsește o încăpere.

Cea mai tânără senatoare din România

Adelina Dobra spune că, la începutul mandatului, a simțit că trebuie să demonstreze mai mult decât colegii săi, mai ales după ce a preluat conducerea Comisiei pentru Învățământ, Știință și Inovare din Senatul României. Aceasta afirmă că a fost nevoie să stabilească de la început un cadru de lucru și să impună anumite limite, însă situația s-a schimbat între timp. „Dar acum nu mai este cazul”, spune senatoarea.

Guvernul de o zi și trei nume alese

Întrebată pe cine ar numi într-un guvern pentru o singură zi, tânăra senatoare a ales trei politicieni de la USR, cărora le-ar încredința portofolii importante. Pentru Ministerul Mediului ar numi-o pe Diana Buzoianu, pentru Ministerul Sănătății l-ar alege pe Vlad Voiculescu, iar la Ministerul Finanțelor l-ar trimite pe Claudiu Năsui. Cei trei ar forma echipa guvernamentală pe care senatoarea ar alege-o pentru această provocare.

Parlamentarii, trimiși la muncă pe stradă și pe câmp

Reprezentanta USR în Senat spune că aude frecvent politicieni vorbind despre curățenia pe care vor să o facă în instituțiile statului și în companiile publice. Tocmai de aceea, pentru o zi, i-ar trimite pe parlamentari pe străzi, să facă efectiv curățenie, dar și pe câmp, unde să lucreze alături de agricultori și să vadă cât efort presupune munca în agricultură. Senatoarea consideră că politicienii ar trebui să treacă dincolo de declarații și să participe direct la activitățile despre care vorbesc.

„Alesul poporului”, expresia pe care ar elimina-o din politică

Adelina Dobra spune că ar scoate din vocabularul politicienilor expresia „alesul poporului”, pe care o consideră prea apropiată de o imagine mesianică a celor aflați în funcții publice. Ea consideră că funcția publică nu ar trebui să ofere nimănui un statut special. În locul acesteia, ar prefera termenul englezesc „public servant”, care definește mai bine, în opinia sa, misiunea unui politician, aceea de a fi în slujba cetățenilor, nu de a se considera deasupra lor.