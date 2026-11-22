Senatorul susține că nemulțumirea românilor față de actuala guvernare este alimentată de inflația ridicată, dificultățile de plată a facturilor și deciziile din domeniul energetic și al achizițiilor militare.

„Președintele Nicușor Dan este un Marcel Ciolacu fără șinșilă. Este, cu alte cuvinte, un olimpic internațional al cărui model politic este un personaj care s-a luptat toată viața cu bacalaureatul”, spune Peiu, potrivit unui comunicat al AUR.

El adaugă că, într-o democrație, creșterea opoziției reprezintă consecința firească a unei guvernări care pierde încrederea cetățenilor.

„Dacă după un an și jumătate de când este în fruntea statului, omul crede că problema lui este ascensiunea partidului de opoziție, nicidecum proasta sa guvernare, atunci are dificultăți majore în a înțelege realitatea”, adaugă senatorul AUR.

Petrișor Peiu îl compară pe Nicușor Dan cu Vladimir Putin

Senatorul AUR îl acuză pe președinte că ar considera lupta cu opoziția o soluție pentru criza din România și îl compară cu liderul rus Vladimir Putin și cu fostul rege Carol al II-lea.

„Președintele Nicușor Dan crede că soluția actualei crize din țară este lupta statului cu opoziția, nu bună guvernare! Ei bine, cam la fel gândește și Putin și orice alt autocrat de pe glob. Fix la fel gândea și Carol al II-lea”, mai spune Petrișor Peiu.

Ce reproșuri îi aduce lui Nicușor Dan

Senatorul AUR îi enumeră președintelui motivele pentru care, în opinia sa, românii nu îi mai ascultă mesajele și ar putea vota diferit.

„Poporul se va ambiționa să voteze altfel decât vă doriți dumneavoastră nu pentru a vă strica somnul de frumusețe, ci pentru că guvernați prost, pentru că ați patronat cea mai mare inflație din UE și gospodăriile se chinuie să își plătească facturile, pentru că cereți sacrificii cetățenilor dar dumneavoastră defilați alături de luxul PSD, pentru că ați cheltuit 16,8 miliarde de euro pentru a cumpăra armament fără licitație, pentru că închideți centralele din România și importați energie”, afirmă Petrișor Peiu.

Nicușor Dan a spus că îi e frică de 2028: „Evident, când spun că îmi e teamă de 2028, spun că mi-e teamă de un eventual rezultat al alegerilor parlamentare, dar nu vreau să comentez mai mult”.