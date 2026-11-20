Canada a început mai bine partida și a condus cu 10-0 după primele 14 minute. România a revenit prin eseurile marcate de Atila Septar și Damian Bonaparte, iar Alin Conache a reușit o transformare, astfel că „Stejarii” au intrat la pauză în avantaj, scor 12-10.

În repriza secundă, canadienii au preluat conducerea și s-au distanțat la 27-12, după eseurile reușite de Evan Olmstead, Ben LeSage și Kyle Tremblay.

România a redus din diferență printr-un eseu marcat de Jean-Pierre Smith, transformat de Alin Conache. În minutul 77, Adrian Mitu a reușit un nou eseu, iar Gabriel Rupanu a transformat, aducând scorul la 26-27.

„Stejarii” nu au mai reușit să înscrie până la final, iar Canada a obținut victoria la o diferență de un singur punct.

Nicușor Dan a asistat la meci alături de fiul său

În tribunele Stadionului Arcul de Triumf s-a aflat și președintele Nicușor Dan, alături de fiul său, Antim, și de Alin Petrache, președintele Federației Române de Rugby.

Șeful statului a fost prezent și la partida cu Tonga, disputată pe 6 noiembrie și pierdută de România cu scorul de 38-43.

În această lună, naționala pregătită de David Gérard a mai pierdut în fața Statelor Unite ale Americii, scor 24-53, pe 14 noiembrie. Astfel, România a încheiat seria celor trei meciuri disputate pe teren propriu în noiembrie fără nicio victorie.

Partida cu Canada a pus în joc și „Cupa Cernavodă”, trofeu introdus în 2024 pentru a marca relațiile de cooperare dintre cele două țări în domeniul energiei nucleare. Câștigat la primele două ediții de România, trofeul a revenit de această dată Canadei.