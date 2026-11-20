Carlos Alcaraz a avut nevoie de doar 65 de minute pentru a-l învinge pe Flavio Cobolli în Inalpi Arena.

Victoria este cu atât mai importantă cu cât Alcaraz menționase că simțise un disconfort la coapsa piciorului stâng spre finalul victoriei sale împotriva lui Daniil Medvedev, miercuri, dar nu a dat semne de dificultăți fizice în timpul partidei de vineri.

Prin această victorie, Alcaraz și-a prelungit seria de victorii la 12 meciuri, un bilanț care include câștigarea titlurilor de la Viena și de la Paris.

Următorul meci pentru jucătorul de 23 de ani de la Torino este o întâlnire în semifinală cu Ben Shelton, jucătorul pe care l-a învins în finala de la Paris cu doar 12 zile în urmă.

„Am încercat să joc cât mai agresiv posibil, să lovesc mingea cât mai tare. M-am simțit incredibil pe teren astăzi. Devin din ce în ce mai încrezător după fiecare meci și sper să pot continua așa”, a spus Alcaraz, citat de ATP Tour.

Alcaraz participă pentru a patra oară la Nitto ATP Finals și încearcă să câștige titlul pentru prima dată. Anul trecut, spaniolul a ajuns în finală, dar a pierdut în fața lui Jannik Sinner. Cobolli a fost eliminat, după ce a înregistrat trei înfrângeri în faza grupelor.