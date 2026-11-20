Comisia de Etică şi Disciplină a UEFA a sancţionat vineri Federaţia Română de Fotbal pentru incidentele din timpul meciului România-Polonia, din Liga Naţiunilor, disputat pe Arena Națională pe 14 noiembrie și încheiat cu victoria naționalei noastre, scor 2-1.

Potrivit deciziei UEFA, naționala României va juca următorul meci de acasă cu o parte a tribunelor închise, iar FRF a primit amenzi totale de 92.750 de euro.

FRF ar fi fost sancționată din cauza comportamentelor suporterilor prezenți la stadion, dar și pentru abaterile ce au vizat echipa națională.

„Decizie:

CEDB a hotărât:

– Să dispună punerea în aplicare a măsurii disciplinare suspendate impuse de CEDB prin decizia sa din 20 iunie 2025 (DC 39508), și anume să dispună închiderea parțială a stadionului Federației Române de Fotbal (și anume Arena Națională din București, tribuna Sud, sectoarele 105, 106 și 107 sau sectoarele adiacente de dimensiuni echivalente, în cazul în care meciul se va disputa pe un alt stadion), în timpul următorului (1) meci din cadrul unei competiții reprezentative a UEFA în care Federația Română de Fotbal va juca în calitate de asociație gazdă, ca urmare a comportamentului rasist și/sau discriminatoriu al suporterilor săi.

– Să amendeze Federația Română de Fotbal cu 40.000 € și să dispună închiderea parțială a stadionului Federației Române de Fotbal (și anume Arena Națională din București, tribuna Sud, sectoarele 105, 106 și 107 sau sectoare adiacente de dimensiuni echivalente, în cazul în care meciul se va disputa pe un alt stadion) pe durata unui meci suplimentar (1) din cadrul unei competiții a echipelor reprezentative ale UEFA în care Federația Română de Fotbal va juca în calitate de asociație gazdă, pentru comportamentul rasist și/sau discriminatoriu al suporterilor săi. Închiderea parțială a stadionului pentru un meci suplimentar din cadrul unei competiții UEFA este suspendată pe o perioadă de probă de doi (2) ani, începând de la data prezentei decizii.

– Să se aplice Federației Române de Fotbal o amendă de 4.000 € pentru blocarea căilor de acces publice.

– Să se aplice Federației Române de Fotbal o amendă de 15.000 € pentru transmiterea unui mesaj nepotrivit pentru un eveniment sportiv.

– Se aplică Federației Române de Fotbal o amendă de 19.500 € pentru aprinderea de articole pirotehnice.

– Se aplică Federației Române de Fotbal o amendă de 8.250 € pentru aruncarea de obiecte.

– Se aplică Federației Române de Fotbal o amendă de 6.000 € pentru comportamentul necorespunzător al echipei”, se arată în decizia UEFA.

Şi Federaţia poloneză a primit o amendă în valoare de 20.000 de euro, fiindu-i interzis să vândă bilete pentru suporterii săi la un meci disputat în deplasare. Decizia este suspendată pentru o perioadă probatorie de doi ani.

România a câștigat pe 14 noiembrie meciul disputat cu Polonia pe Arena Națională, scor 2-1. Naționala României a obținut astfel prima victorie în actuala ediție a Ligii Națiunilor, după patru înfrângeri consecutive.