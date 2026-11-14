România-Polonia 2-1. Victorie importantă pentru naționala tricoloră după o repriză de vis

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România câștigă partida cu Polonia, scor 2-1, după o repriză a doua senzațională.

Minutul 92: Ocazie uriașă pentru oaspeți, scorul rămâne 2-1 pentru români.

Minutul 89: România se apără cu toată echipa, polonezii încearcă să egaleze pe finalul partidei. De la margine se arată cinci minute de prelungiri.

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Matei Ilie și Olimpiu Moruțan au intrat și ei pe teren în locul lui Alexandru Cicâldău și Andrei Rațiu.

Minutul 82: Polonezii reduc din diferență. Marcel Regula înscrie cu capul, deși românii cer ofside

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La naționala României sunt două premiere. În a doua repriză au intrat doi debutanți, Marius Corbu, jucătorul lui Ferencvaros, și Ianis Stoica de la Estrela. Pe teren a intrat și Daniel Bîrligea. Cei înlocuiți sunt Hagi, Man și Coman.

Minutul 72: 2-0 pentru România. Contraatac devastator al României. Man înscrie din pasa lui Bîrligea. La faza următoare el este înlocuit de Hagi. Înlocuitorul său, Ianis Stoica, ratează o ocazie uriașă la prima atingere a mingii. Publicul este în picioare și împinge de la spate naționala.

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Minutul 68: GOL România. Cicâldău șutează din afara careului, mingea este deviată de un fundaș polonez și intră în poartă

Minutul 61: Se joacă pe contre. Polonezii ratează o ocazie uriașă. Portarul Hindrich are un reflex foarte bun la un șut violent al oaspeților. Scorul rămâne 0-0, Hagi scoate mai mulți jucători la încălzire.

Minutul 58: Florinel Coman deschide scorul cu un șut din careu. Golul este anulat după ce arbitrul analizează faza cu ajutorul sistemului VAR.

Minutul 54: Partida rămâne echilibrată. Cele două echipe încearcă să ajungă la porțile opuse, dar nu sunt ocazii importante.

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A început a doua repriză. Antrenorul Gh. Hagi nu a făcut nicio schimbare în echipa României.

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S-a încheiat prima repriză a meciului România-Polonia. A fost o partidă echilibrată, fără mari ocazii.

Minutul 45: Băluță are o mare ocazie de gol. El șutează din careul mare, dar portarul polonez respinge în corner.

Minutul 19: Prima ocazie a României. Ianis Hagi execută o lovitură liberă, iar șutul său trece foarte aproape de bară. Două minute mai târziu Cicăldău a încercat și el un șut de la mare distanță, dar fără pericol pentru portarul polonez.

Minutul 7. Polonezii înscriu la capătul unei faze fixe. Golul este anulat deoarece jucătorul care a marcat se afla în ofsaid.

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A început meciul.

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Echipele de start

România: Hindrich – Rațiu, Coubiș, Drăgușin, Eissat – Cicâldău, Băluță, Dragomir – Hagi (cpt.) – Man, Coman

Rezerve: Târnovanu, L. Popescu, Ghiță, Bîrligea, Bancu, M. ilie, I. Stoica, Screciu, Cîrjan, Corbu, Moruțan, Strata

Polonia: Dragowski – Cash, Potulski, Kiwior, Kubiak – Regula, Szymanski, Nowak, Zalewski – Lewandowski, Swiderski

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Primii suporteri polonezi au ajuns pe Arena Națională cu o oră înainte de meci. Ei au desfășurat un banner cu un mesaj despre copiii Europei.

Știrea inițială

Meciul România-Polonia va fi transmis în direct la TV pe Antena 1. Partida va fi arbitrată de o brigadă din Austria, cu Sebastian Gishamer la centru.

Gishamer va fi ajutat de Roland Riedel şi Santino Schreiner, în timp ce rezervă va fi Walter Altmann. În Camera VAR se vor afla Manuel Schuettengruber şi Josef Spurny.

România riscă retrogradarea în Divizia C

De când a revenit la conducerea naționalei, Gică Hagi nu are nicio victorie în jocurile oficiale. Mai mult chiar, el nu are niciun punct deoarece echipa a pierdut toate cele patru jocuri disputate. „Regele” este obligat să câștige în fața Poloniei: în caz contrar, România va fi matematic retrogradată în Divizia C a Ligii Națiunilor.

Rezultatele României și programul ultimelor meciuri din grupă

Acestea sunt toate rezultatele înregistrate de România în Liga Națiunilor și programul rămas:

Suedia – România 2-1

România – Bosnia 2-4

Polonia – România 6-0

România – Suedia 0-1

Sâmbătă, 14 noiembrie, ora 21:45: România – Polonia;

Marți, 17 noiembrie, ora 21:45: Bosnia – România.

Lotul convocat de Gică Hagi pentru România – Polonia

Portari: Otto Hindrich (Legia Varșovia), Ștefan Târnovanu (FCSB), Laurențiu Popescu (Universitatea Craiova)

Fundași: Andrei Rațiu (Rayo Vallecano), Tony Strata (Vitoria Guimaraes), Radu Drăgușin (Fiorentina), Andrei Coubiș (Lincoln City), Virgil Ghiță (Hannover), Matei Ilie (Kasımpaşa), Vladimir Screciu, Nicușor Bancu (ambii Universitatea Craiova), Lisav Eissat (Bristol City)

Mijlocași: Tudor Băluță (Universitatea Craiova), Alexandru Cicâldău (Universitatea Craiova), Marius Corbu (Ferencvaros), Vlad Dragomir (Pafos), Cătălin Cîrjan (Dinamo)

Atacanți: Dennis Man (PSV), Olimpiu Moruțan (Rapid), Ianis Stoica, Ianis Hagi (Alanyaspor), Florinel Coman (Al-Gharafa), Daniel Bîrligea (Frosinone).