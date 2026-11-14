Cristian Gațu, vești despre starea de sănătate după zile critice. Fostul handbalist este internat cu o infecție severă la rinichi

Starea de sănătate a fostului mare handbalist Cristian Gațu s-a îmbunătățit ușor, după câteva zile critice, potrivit informațiilor MEDIAFAX. Acesta este internat într-un spital din Oradea, unde primește îngrijiri medicale pentru o infecție puternică la rinichi. În acest moment, el încă întâmpină dificultăți în a vorbi.

Cristian Gațu este unul dintre cei mai mari handbaliști din istoria României. Fost căpitan al echipei naționale și simbol al unei generații de excepție, acesta traversează un moment dificil privind sănătatea.

O viață dedicată handbalului și un palmares impresionant

Născut pe 20 august 1945, la București, Cristian Gațu a început să practice fotbalul, însă handbalul a fost sportul care i-a adus consacrarea și l-a transformat într-unul dintre cei mai respectați sportivi ai României.

A debutat în prima divizie la numai 17 ani, la Rapid București, apoi a jucat la Știința București și a ajuns la Steaua, club alături de care a obținut unele dintre cele mai importante performanțe ale carierei.

Supranumit „Magicianul semicercului”, Gațu a fost un conducător de joc de excepție, apreciat pentru inteligența, tehnica și viziunea sa.

A rămas aproape de handbal și după retragere

Cristian Gațu nu s-a îndepărtat de handbal după încheierea carierei de sportiv. A continuat să activeze în domeniu, a antrenat în Italia, ocupând ulterior mai multe funcții în conducerea sportului românesc.

A fost secretar de stat și șef al Departamentului Sport din Ministerul Tineretului și Sportului, comandant al Clubului Sportiv al Armatei Steaua și președinte al Federației Române de Handbal, funcție pe care a ocupat-o între 1997 și 2014.

De asemenea, el a fost și vicepreședinte al Comitetului Olimpic Român.

Pentru activitatea sa, a primit mai multe distincții importante, printre care titlul de Maestru Emerit al Sportului, Ordinul Național „Serviciul Credincios” în grad de ofițer și Ordinul „Meritul Sportiv” clasa I. În 2007, a fost înaintat la gradul de general de brigadă.