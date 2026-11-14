Victorie istorică în rugby. Țara Galilor a învins Noua Zeelandă pentru prima dată după 73 de ani

Țara Galilor a început spectaculos partida de pe Principality Stadium și conducea cu 14-0 după numai câteva minute, datorită eseurilor reușite de Tomos Williams și Dewi Lake, potrivit The Guardian.

Noua Zeelandă a revenit treptat în joc, iar prima repriză s-a încheiat la egalitate, scor 21-21.

Galezii au rezistat atacurilor Noii Zeelande

După pauză, gazdele au înscris două eseuri prin Eddie James și Louis Rees-Zammit, desprinzându-se la 35-21.

All Blacks au redus diferența la șapte puncte, prin eseul lui Peter Lakai, cu aproximativ 25 de minute înainte de final.

Neozeelandezii au dominat ultima parte a întâlnirii și au încercat în repetate rânduri să marcheze, însă apărarea galeză a rezistat până la fluierul final.

Prima victorie împotriva All Blacks din 1953

Succesul pune capăt unei serii de 34 de înfrângeri consecutive suferite de Țara Galilor în fața Noii Zeelande.

Precedenta victorie a galezilor data din 19 decembrie 1953, când aceștia s-au impus cu 13-8, tot la Cardiff.

Victoria de sâmbătă reprezintă astfel unul dintre cele mai importante rezultate din istoria recentă a rugbyului galez.