Victorie istorică în rugby. Țara Galilor a învins Noua Zeelandă pentru prima dată după 73 de ani

Țara Galilor a început spectaculos partida de pe Principality Stadium și conducea cu 14-0 după numai câteva minute, datorită eseurilor reușite de Tomos Williams și Dewi Lake, potrivit The Guardian.
Noua Zeelandă a revenit treptat în joc, iar prima repriză s-a încheiat la egalitate, scor 21-21.
După pauză, gazdele au înscris două eseuri prin Eddie James și Louis Rees-Zammit, desprinzându-se la 35-21.
All Blacks au redus diferența la șapte puncte, prin eseul lui Peter Lakai, cu aproximativ 25 de minute înainte de final.
Neozeelandezii au dominat ultima parte a întâlnirii și au încercat în repetate rânduri să marcheze, însă apărarea galeză a rezistat până la fluierul final.
Succesul pune capăt unei serii de 34 de înfrângeri consecutive suferite de Țara Galilor în fața Noii Zeelande.
Precedenta victorie a galezilor data din 19 decembrie 1953, când aceștia s-au impus cu 13-8, tot la Cardiff.
Victoria de sâmbătă reprezintă astfel unul dintre cele mai importante rezultate din istoria recentă a rugbyului galez.