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Încă o țară europeană nu va permite sportivilor ruşi sau belaruşi să concureze pe teritoriul său

Încă o țară europeană a anunțat că nu va permite sportivilor din Rusia și Belarus să participe la competițiile desfășurate pe teritoriul său, ca urmare a războiului în curs din Ucraina.
Încă o țară europeană nu va permite sportivilor ruşi sau belaruşi să concureze pe teritoriul său
Sursă foto: Pexels
Diana Nunuț
14 nov. 2026, 12:00, Sport
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Estonia este cea mai recentă țară care a anunțat că nu va permite sportivilor din Rusia și Belarus să participe la competițiile desfășurate pe teritoriul său, relatează BBC. 

Decizia vine după ce Norvegia, Finlanda și Canada au făcut anunțuri similare.

Guvernul Estoniei a adresat o scrisoare către Federația Internațională de Schi (FIS), susținând că permiterea participării concurenților din Rusia și Belarus ar submina sprijinul acordat de țară Ucrainei și ar oferi o oportunitate pentru propagandă. În acest sens, măsura interdicției emisă în 202 va fi menținută de către autoritățile estoniene.

Într-o declarație transmisă către BBC Sport, FIS a afirmat că „se angajează să ofere sprijin deplin sportivilor, asociațiilor naționale de schi și organizatorilor locali – cu majoritatea cărora avem o relație de lungă durată – în procesul de gestionare a ceea ce știm că este o situație foarte complexă”.

Federația Internațională de Schi (FIS) și-a relaxat regulamentul, precizând că sportivilor din cele două țări li se va acorda accesul la competițiile sale „cu condiția să semneze o declarație de neutralitate”.

În luna octombrie, Curtea de Arbitraj pentru Sport (CAS) a anulat interdicția impusă Rusiei de către Federația Internațională de Hochei pe Gheață (IIHF), o măsură condamnată de federațiile britanică, germană, finlandeză și cehă.

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