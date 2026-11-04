Rusia, contestată la Campionatul Mondial de hochei. Skoda și alți sponsori amenință cu retragerea

Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) a decis săptămâna trecută să permită Rusiei să participe din nou la competițiile Federației Internaționale de Hochei pe Gheață (IIHF), anulând decizia forului de a exclude echipele rusești în urma invadării Ucrainei în 2022, relatează Reuters.

Federațiile de hochei din Norvegia, Danemarca, Suedia și Cehia au anunțat marți că vor refuza să joace împotriva Rusiei la Campionatul Mondial masculin de anul viitor, care va avea loc în Germania.

Skoda Auto, sponsor oficial al competiției din 1993, a transmis că nu susține decizia tribunalului.

„În condițiile în care agresiunea Rusiei continuă, considerăm că revenirea echipei naționale a Rusiei la Campionatul Mondial este incompatibilă cu valorile pe care le-am susținut în mod constant”, a transmis producătorul auto.

„Dacă echipa națională a Rusiei va participa la competiție, ne vom reevalua implicarea și vom lua măsuri suplimentare”, a adăugat compania.

Decizia TAS a provocat o opoziție puternică din partea federațiilor europene de hochei, a orașelor gazdă și a sponsorilor.

AJ Products, companie suedeză de mobilier care sponsorizează Campionatul Mondial masculin din 1989, a anunțat luni că își va retrage sponsorizarea pentru ediția de anul viitor din cauza participării Rusiei.

Compania finlandeză Nokian Tyres a transmis, de asemenea, că va înceta să sponsorizeze Campionatul Mondial din 2027 dacă Rusiei i se va permite să participe.