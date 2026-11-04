Arestare surprinzătoare în Brazilia. Gustavo Caballero, colegul lui Neymar, acuzat că ar fi furat o mașină

Gustavo Caballero, internațional paraguayan în vârstă de 25 de ani și coleg cu Neymar la FC Santos, a fost reținut de autoritățile braziliene în timp ce încerca să traverseze cu feribotul din Santos către Guarujá.

Potrivit publicației germane BILD, fotbalistul se afla la volanul unui SUV alb, când a fost oprit de polițiști pentru un control de rutină în zona terminalului de feribot.

În urma verificării documentelor și a informațiilor din baza de date, agenții au constatat că autoturismul figura ca fiind furat. Caballero a fost încătușat în fața persoanelor aflate în apropiere și transportat la o secție de poliție pentru audieri.

Jucătorul a negat orice implicare într-un furt și le-a explicat anchetatorilor că vehiculul fusese închiriat în mod legal. Cu toate acestea, clarificarea situației a necesitat mai multe ore.

O eroare a companiei de închirieri auto a provocat întreaga confuzie

Ancheta a scos la iveală că incidentul fusese provocat de o greșeală comisă de compania braziliană de închirieri auto Movida.

La întocmirea contractului, un angajat ar fi introdus din greșeală datele personale ale unui alt cetățean paraguayan, al cărui nume era aproape identic cu cel al fotbalistului.

Persoana respectivă a observat ulterior o tranzacție neautorizată în contul său bancar, asociată închirierii unui autoturism în Brazilia. Considerând că a fost victima unei fraude, bărbatul a depus o plângere pentru furt auto și înșelăciune.

Această sesizare a determinat introducerea vehiculului în evidențele poliției, ceea ce a dus ulterior la reținerea lui Caballero.

Avocații au demonstrat că fotbalistul închiriase legal mașina

Situația a fost lămurită după intervenția avocaților jucătorului, care au prezentat documentele autentice și dovezile plăților efectuate pentru închirierea autoturismului.

După verificarea acestora, autoritățile au stabilit că fotbalistul nu era responsabil pentru presupusul furt și i-au permis să părăsească secția de poliție.

Clubul Santos și-a exprimat imediat susținerea pentru jucător, subliniind că incidentul a fost consecința unei erori birocratice.

„Avem deplină încredere în Gustavo. El a fost victima unei greșeli administrative”, au transmis reprezentanții clubului brazilian, potrivit sursei citate.

Miercuri, 4 noiembrie, Caballero a revenit la antrenamentele echipei Santos, alături de Neymar, după experiența neplăcută.

Incidentul a avut loc într-o perioadă importantă pentru formația braziliană, care se pregătește pentru următoarele confruntări din campionat.