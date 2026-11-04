Simona Radiș, cerută în căsătorie la Sydney. Cine este viitorul soț al campioanei olimpice

Potrivit Federației Române de Canotaj, cei doi au o relație de aproape trei ani.

Cererea în căsătorie a avut loc în Australia, unde sportiva se află alături de alți reprezentanți ai canotajului românesc, la invitația organizatorilor competiției internaționale The Golden Oar, desfășurată la Canberra.

„La peste 15.000 de kilometri de casă, Simona Radiș a spus «DA»! După aproape trei ani de relație, Leontin Nuțescu a surprins-o pe Simona Radiș, oferindu-i inelul de logodnă”, a transmis federația.

Leontin Nuțescu este canotor și a obținut rezultate importante în competițiile internaționale, iar Simona Radiș este una dintre cele mai importante sportive ale canotajului românesc, având în palmares titluri europene, mondiale și olimpice.

„Felicitări, Simona și Leontin! Vă dorim o viață frumoasă împreună, plină de iubire, fericire și bucurii!”, le-a transmis Federația Română de Canotaj.