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Bunicile care fac performanță la 80 de ani. Secretul lor poate schimba felul în care privim îmbătrânirea

Opt femei cu o vârstă medie de 80 de ani se pregătesc pentru o performanță fără precedent la celebra regată Head of the Charles, din Statele Unite. Dincolo de record, povestea lor ridică o întrebare importantă: cât din declinul fizic pus pe seama bătrâneții este inevitabil?
Bunicile care fac performanță la 80 de ani. Secretul lor poate schimba felul în care privim îmbătrânirea
Imagine cu caracter ilustrativ Sursa foto: Pixabay
Oana Antipa
17 oct. 2026, 08:11, Life-Inedit
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Cele opt sportive fac parte din Marin Rowing Association, în California, și urmează să devină primul echipaj feminin de canotaj format din octogenare care participă la Head of the Charles, una dintre cele mai mari competiții de profil, potrivit National Geographic.

Performanța este cu atât mai neobișnuită cu cât membrele echipei nu au fost selecționate dintre cele mai puternice sportive de peste 80 de ani din Statele Unite. Ele provin din același club și multe se antrenează împreună de ani întregi, de trei sau patru ori pe săptămână. Șapte dintre cele opt sunt și bunici.

Cea mai în vârstă dintre ele, Arlene Killpack, are 85 de ani și a descoperit canotajul abia la începutul anilor ’90. În tinerețe, într-o perioadă în care oportunitățile sportive pentru femei erau mult mai limitate, nici măcar nu credea că ar putea ajunge să facă parte dintr-o echipă.

Ce spun cercetătorii despre sport după 80 de ani

Exemplul lor este relevant și pentru cercetarea privind longevitatea. O mare parte din ceea ce știm despre organismul persoanelor de 80 de ani provine din studierea unor oameni care au renunțat la exercițiile fizice cu zeci de ani înainte.

Lorcan Daly, cercetător în domeniul sportului și exercițiului fizic la Technological University of the Shannon din Irlanda, susține că persoanele care continuă să se antreneze oferă o perspectivă diferită asupra efectelor reale ale îmbătrânirii. Chiar și la 80 de ani, capacitatea aerobă, forța și puterea musculară pot răspunde antrenamentului.

Există însă puține date despre sportivele ajunse la asemenea vârste. O analiză publicată în 2026, care a trecut în revistă patru decenii de cercetări, a identificat numai 29 de studii despre influența vârstei asupra rezistenței atletelor, cele mai multe vizând femei de 40, 50 sau 60 de ani. Femeile de peste 70 și 80 de ani rămân insuficient studiate.

Somn, proteine și antrenamente adaptate vârstei

Sportivele și-au adaptat singure o parte din rutină. Pun accent pe odihnă și consumul de proteine, își gestionează mai atent energia și încearcă să reducă zahărul adăugat. Unele au renunțat în mare parte și la alcool.

La fel de importantă pare însă componenta socială. Prieteniile formate în jurul canotajului le-au ajutat să continue antrenamentele, să treacă peste accidentări și să se adapteze împreună schimbărilor aduse de vârstă.

Pentru cele opt femei, miza cursei de la Boston depășește astfel rezultatul sportiv. Participarea lor oferă un exemplu rar despre ce poate face organismul feminin după 80 de ani atunci când activitatea fizică rămâne o constantă a vieții.

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