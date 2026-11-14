Studiu Harvard: Secretul unei vieți mai lungi nu este doar sportul, ci și diversitatea exercițiilor

Cercetarea, ale cărei rezultate au fost publicate în ianuarie 2026, arată că persoanele care au combinat mai multe tipuri de exerciții fizice au prezentat un risc de mortalitate cu 19% mai mic în comparație cu cele care s-au limitat la o singură formă de activitate.

Rezultatele sugerează că diversificarea antrenamentelor ar putea avea beneficii importante pentru sănătate, inclusiv în prevenirea bolilor cardiovasculare, a cancerului și a afecțiunilor respiratorii, scrie BBC Science Focus.

De ce este important să faci mai multe tipuri de sport

Potrivit cercetătorilor, diferitele forme de activitate fizică pot avea efecte distincte asupra organismului.

De exemplu, exercițiile de forță contribuie la dezvoltarea musculaturii, în timp ce activitățile aerobice susțin sănătatea cardiovasculară. Combinate, acestea pot influența în mod diferit tensiunea arterială, nivelul grăsimilor din sânge și sensibilitatea la insulină.

Dr. Yang Hu, autorul principal al studiului, explică faptul că diferitele tipuri de mișcare pot oferi beneficii complementare pentru sănătate.

Pentru a ilustra concluziile, cercetătorii oferă exemplul a două persoane care fac sport câte șase ore pe săptămână. Prima împarte timpul între alergare, antrenamente de forță și yoga, în timp ce a doua aleargă exclusiv. Datele cercetării sugerează că persoana care combină mai multe tipuri de activitate fizică ar putea beneficia de avantaje suplimentare pentru sănătate.

Mersul pe jos și alergarea, asociate cu un risc mai mic de mortalitate

Studiul a analizat și beneficiile diferitelor activități fizice.

Persoanele care au mers cel mai mult pe jos au prezentat un risc de mortalitate cu 17% mai mic față de cele care au avut cel mai redus nivel al acestei activități.

În cazul alergării, diferența a fost de 13%, în favoarea persoanelor care au practicat-o cel mai mult.

Rezultate favorabile au fost observate și în cazul antrenamentelor de rezistență, joggingului, canotajului și tenisului. Înotul și ciclismul au fost asociate, de asemenea, cu beneficii, însă efectele raportate au fost mai moderate.

Cercetătorii au constatat că diversitatea activităților fizice a fost asociată și cu un risc mai redus de deces din cauze cardiovasculare, cancer și boli respiratorii.

Ce spun alte cercetări despre combinația de exerciții

Concluziile studiului Harvard sunt în concordanță cu alte cercetări din domeniul medicinei sportive.

Un studiu realizat de cercetători de la Queen’s University din Ontario, Canada, a comparat efectele antrenamentelor aerobice, de forță și ale programelor care combină cele două tipuri de exerciții, în cazul persoanelor cu obezitate.

Rezultatele au indicat că antrenamentele combinate au avut efecte mai bune asupra rezistenței la insulină și capacității funcționale decât practicarea separată a exercițiilor aerobice sau de forță.

De asemenea, o cercetare publicată în 2022 de Institutul Național al Cancerului din Statele Unite a analizat șapte forme de activitate fizică și legătura acestora cu îmbătrânirea sănătoasă. Concluzia a fost că beneficiile mișcării nu depind exclusiv de un anumit tip de exercițiu, ci și de cantitatea totală de activitate fizică acumulată.

Nu există un antrenament perfect pentru longevitate

Unul dintre mesajele principale ale cercetării este că nu există un singur tip de sport care să garanteze o viață mai lungă.

Mai mult, diversificarea activităților poate avea și un efect pozitiv asupra motivației. Persoanele care alternează tipurile de exerciții tind să își mențină mai ușor interesul pentru mișcare și să respecte mai mult timp un program de activitate fizică.

Autorul studiului, Yang Hu, atrage atenția că cercetarea nu a urmărit stabilirea unei combinații perfecte de exerciții sau a unui program universal valabil. Alegerea activităților trebuie adaptată fiecărei persoane.

Specialiștii subliniază însă că mișcarea practicată constant, indiferent de forma aleasă, rămâne unul dintre factorii importanți pentru menținerea sănătății pe termen lung.