Putin, interesat de prelungirea vieții. Un apropiat al Kremlinului studiază peste 7.000 de maimuțe pentru a descifra procesul îmbătrânirii

Proiectul urmărește identificarea unor metode prin care oamenii ar putea avea o viață sănătoasă mai lungă, într-un domeniu care a atras în repetate rânduri interesul liderului de la Kremlin.

Peste 7.000 de primate, incluse în cercetările privind longevitatea

Mihail Kovalciuk, președintele Institutului Kurceatov, unul dintre cele mai importante centre de cercetare de stat din Rusia, a anunțat că specialiștii instituției studiază mecanismele biologice ale îmbătrânirii, relatează Bloomberg, citând agenția rusă TASS.

În cadrul Forumului de Genomică Kurceatov, organizat la Moscova, Kovalciuk a explicat că cercetătorii examinează primate vârstnice pentru a înțelege modificările produse în organism pe parcursul vieții.

Programul de cercetare implică peste 7.000 de primate, printre care se află și un grup considerat deosebit de valoros pentru studiile asupra longevității: maimuțe cu vârste cuprinse între 20 și peste 30 de ani.

Potrivit lui Kovalciuk, specialiștii efectuează analize biochimice și structurale, precum și investigații ale sistemului vascular și ale creierului.

Scopul declarat al proiectului este identificarea unor modalități de prelungire a perioadei în care oamenii își pot menține sănătatea și capacitățile fizice.

Putin a discutat despre posibilitatea ca oamenii să trăiască 150 de ani

Interesul pentru longevitate nu este nou în cercurile apropiate Kremlinului.

Vladimir Putin, care a împlinit 74 de ani în octombrie, a abordat anterior posibilitatea extinderii duratei vieții umane.

În 2025, președintele rus a fost surprins într-o conversație cu omologul său chinez, Xi Jinping, în care cei doi au discutat despre perspectiva ca oamenii să poată trăi până la 150 de ani.

Kovalciuk este considerat un apropiat al lui Putin și un consilier informal al acestuia în probleme științifice, inclusiv în domeniul geneticii.

Legăturile sale cu cercul prezidențial sunt consolidate și de relațiile de familie. Fratele său, miliardarul Iuri Kovalciuk, activează în sectorul bancar și este unul dintre vechii colaboratori ai liderului rus.

Fiica lui Putin, implicată în dezbaterile despre prelungirea vieții

Subiectul longevității a fost abordat recent și de Maria Voronțova, fiica cea mare a președintelui rus.

Medic endocrinolog cu preocupări în domeniul geneticii, aceasta a participat în octombrie la o dezbatere organizată la Școala de Management Skolkovo din Moscova, instituție care a inaugurat un laborator dedicat longevității.

Potrivit publicației ruse Vedomosti, Voronțova a discutat despre contribuția medicinei la prelungirea vieții, dar și despre limitele naturale ale existenței umane.

Ea a caracterizat încercările de depășire a acestor limite drept o tentativă de a sfida divinitatea sau natura.

Cercetări într-un institut cunoscut pentru proiectele nucleare

Institutul Kurceatov, condus de Mihail Kovalciuk din 2005, desfășoară activități într-o gamă largă de domenii, de la energie nucleară și fizică până la genetică și tehnologii biomedicale.

Cercetările asupra primatelor fac parte din această extindere a activității instituției către biologia îmbătrânirii.

Deocamdată, informațiile prezentate public nu indică obținerea unui tratament capabil să prelungească viața oamenilor și nici rezultate clinice care să demonstreze eficiența unei asemenea intervenții.

Proiectul se află în etapa cercetării mecanismelor biologice asociate îmbătrânirii, iar eventuala aplicare a descoperirilor în medicina umană rămâne o perspectivă de viitor.