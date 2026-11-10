Ce se ascunde în buncărul secret din vila de lux a fostului președinte al Paraguayului? Nici anchetatorii nu reușesc să îl deschidă

Descoperirea a fost făcută în reședința de vacanță a lui Santiago Peña, fostul președinte al Paraguayului, destituit și reținut recent în urma unui scandal bancar, scrie Il Post. Procurorii au percheziționat vila aflată în apropierea stațiunii San Bernardino, la aproximativ 45 de kilometri de capitala Asunción. În timpul verificărilor, anchetatorii au găsit un perete fals care ascundea un pasaj către o încăpere subterană. După ce au trecut de primul obstacol, au ajuns în fața unei uși blindate pe care nu au mai putut să o deschidă.

Misterul din spatele ușii buncărului

Buncărul este protejat de un sistem de securitate despre care presa locală relatează că ar fi fost fabricat în Israel. Accesul ar necesita mai multe forme de autentificare: coduri digitale, chei fizice, citirea amprentelor și recunoașterea irisului. Potrivit informațiilor publicate de El País, sistemul ar putea solicita identificarea biometrică a fostului președinte sau a unei persoane apropiate care deține drept de acces. O echipă specializată a încercat să deschidă ușa, însă fără succes.

„Am ajuns cu un mandat judecătoresc și am reușit să intrăm în locuință. Din păcate, nu am putut finaliza operațiunea, deoarece am descoperit o cameră de securitate de mare complexitate”, a explicat procuroarea Silvia González. Nu se știe dacă încăperea adăpostește bani, documente sau alte bunuri. Autoritățile nu au prezentat indicii publice privind conținutul său.

🚨 HALLANAN MANSIÓN del ExPresidente de Paraguay, Santiago Peña Que se financió con los ahorros que UENO Bank le robó a más de 3 millones de paraguayos. Tenía una pared falsa con un bunker en donde escondía millones de dólares en efectivo. Todo el peso de la ley a ese criminal de la ultra derecha… — La Catrina Norteña (@catrina_nortena) November 9, 2026

Anchetatorii au luat în calcul explozibili, dar există o problemă

Poziția buncărului complică și mai mult intervenția: încăperea se află sub piscina de mari dimensiuni a proprietății. Procurorii au analizat posibilitatea unei explozii controlate pentru forțarea ușii, dar riscurile pentru structură au determinat amânarea acestei variante. O altă soluție ar fi apelarea la Santiago Peña sau la soția sa, Leticia Ocampos, pentru verificarea accesului biometric. Nici această opțiune nu a fost pusă în aplicare. Între timp, procurorii au dispus sigilarea și supravegherea proprietății, pentru a împiedica accesul persoanelor neautorizate.

Vila are peste 1.000 de metri pătrați și a costat aproximativ un milion de euro

Proprietatea se află într-o zonă izolată, cu complexe rezidențiale închise și pază privată înarmată. Vila are peste 1.000 de metri pătrați construiți, pe un teren de aproximativ 5.000 de metri pătrați. Clădirea dispune de două niveluri, piscină și vedere panoramică. Peña a cumpărat terenul și a început amenajarea proprietății după ce a devenit președinte, în 2023. Existența vilei a fost dezvăluită în ianuarie 2025, în urma unei investigații a publicației paraguayene ABC Color.

Fostul președinte a inclus ulterior proprietatea în declarația de avere, indicând cheltuieli echivalente cu aproximativ un milion de euro pentru teren și construcție. Valoarea actuală estimată ar fi aproape dublă. Peña a susținut că a finanțat proiectul prin vânzarea unor acțiuni și două împrumuturi contractate de la Ueno Bank, instituția aflată acum în centrul scandalului.

#Ahora: Así es la mansión de Santiago Peña en Ciervo Cuá, San Bernardino.

Hallaron una bóveda en el sitio. Procedimiento en curso. https://t.co/eFp7aPP7Z4 — Juan Cáceres Troche (@Juanctpy) November 8, 2026

Scandalul bancar în care este implicat fostul președinte

Santiago Peña, în vârstă de 47 de ani, a fost înlăturat de la putere în urma acuzațiilor legate de criza Ueno Bank. Banca digitală, fondată în 2021, a devenit rapid una dintre cele mai importante instituții financiare din Paraguay. În iunie, aceasta declara aproximativ trei milioane de clienți, reprezentând aproape 60% din populația adultă a țării. Instituția gestiona inclusiv fonduri publice de peste 700 de milioane de euro.

La începutul lunii noiembrie, Banca Centrală a Paraguayului a intervenit după deteriorarea gravă a situației financiare a instituției. Conturile clienților au fost blocate, iar autoritățile pregătesc un mecanism de rambursare a banilor. În paralel, procurorii investighează legăturile financiare dintre fostul președinte și bancă, inclusiv împrumuturile folosite pentru construirea vilei. Deocamdată, proprietatea va rămâne sub supravegherea autorităților.