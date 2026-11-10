Danemarca investește 67 de milioane de euro într-un supercomputer AI pentru a crea noi locuri de muncă. Cum ar putea funcționa proiectul

Danemarca încearcă să transforme dezvoltarea inteligenței artificiale într-o oportunitate economică, scrie Euronews. Planul anunțat marți, 10 noiembrie, urmărește să ajute firmele să creeze produse și servicii noi, care ar putea duce la apariția unor afaceri și locuri de muncă. Investiția de 500 de milioane de coroane daneze, echivalentul a aproximativ 67 de milioane de euro, va sprijini infrastructura și funcționarea supercomputerului Gefion, administrat de Danish Centre for AI Innovation (DCAI).

Cum poate un supercomputer AI să contribuie la crearea de locuri de muncă

Supercomputerul nu creează direct locuri de muncă. Rolul său este să ofere companiilor acces la o capacitate de calcul pe care multe nu și-ar permite să o construiască singure. Dezvoltarea și utilizarea sistemelor avansate de inteligență artificială necesită cantități mari de date, procesoare performante și infrastructură costisitoare. Prin accesul la Gefion, firmele mai mici ar putea testa idei și dezvolta aplicații fără să investească de la început în propriile centre de calcul.

„Imagine developing resilient crops that not only feed populations on depleted soil but also absorb CO2.” At this week’s inauguration of Gefion, Denmark’s new AI supercomputer, we were honoured to be joined by His Majesty King Frederik, who spoke about the remarkable scientific discoveries that Gefion will make possible. Learn more about the Danish Centre for AI Innovation A/S (DCAI) that now owns and will operate Gefion: https://t.co/1Xn2uBrCWz #Gefion #supercomputer — Novo Nordisk Foundation (@novonordiskfond) October 25, 2024

De exemplu, o companie din domeniul medical ar putea folosi AI pentru analiza imaginilor și datelor clinice, iar una industrială pentru optimizarea proceselor de producție. Sunt exemple de utilizări posibile, nu proiecte noi anunțate odată cu investiția. Dacă asemenea soluții ajung să fie comercializate, dezvoltarea lor poate crea cerere pentru programatori, ingineri, specialiști în date, cercetători și personal tehnic.

„Acest lucru oferă companiilor și cercetătorilor danezi mai multă putere de calcul pentru a transforma ideile bune în soluții noi, companii și locuri de muncă”, a declarat Martin Lidegaard, ministrul danez pentru afaceri și competitivitate. Autoritățile nu au prezentat însă o estimare a numărului de locuri de muncă ce ar putea fi create.

Gefion funcționează din 2024 și se apropie de capacitatea maximă

Supercomputerul Gefion a fost lansat în 2024, fiind echipat cu 1.528 de procesoare grafice Nvidia. Sistemul a fost conceput pentru a susține cercetarea și dezvoltarea inteligenței artificiale, inclusiv proiecte care necesită resurse de calcul foarte mari. Potrivit DCAI, infrastructura se apropie deja de capacitatea maximă de utilizare, pe fondul creșterii cererii.

Gefion deservește în prezent utilizatori din domenii precum sănătatea, cercetarea, industria și apărarea. Fondul public danez EIFO estimează că cererea de capacitate AI în Danemarca ar putea crește de șase ori în următorii cinci ani.

We’re partnering with @novonordisk and the Danish Centre for AI Innovation to speed up drug discovery using AI and the Gefion supercomputer. Explore how #NVIDIABioNeMo and advanced AI workflows are transforming research. Learn more ➡️ https://t.co/B3tdJB3jzA

@NVIDIAHealth

#GTCParis — NVIDIA (@nvidia) June 23, 2025

Noua investiție se adaugă finanțării inițiale de aproximativ 94 de milioane de euro, asigurată de EIFO și Fundația Novo Nordisk. Deocamdată, nu au fost anunțate detalii despre noile echipamente care vor fi instalate sau data la care va deveni disponibilă capacitatea suplimentară.

O companie daneză intră în proiect pentru a ajuta firmele să folosească AI

Extinderea Gefion vine și cu o schimbare în structura acționariatului. Compania de tehnologie Netcompany se alătură Fundației Novo Nordisk și fondului public EIFO în cadrul DCAI. Din noua finanțare, Netcompany va contribui cu 325 de milioane de coroane, iar EIFO cu încă 150 de milioane. Fundația Novo Nordisk își majorează, la rândul său, investiția.

După finalizarea operațiunii, Fundația Novo Nordisk va deține 52,6% din DCAI, iar EIFO și Netcompany câte 23,7%. Netcompany va contribui și cu soluții software pentru gestionarea accesului, monitorizarea utilizării și protejarea informațiilor. Un obiectiv este ca instituțiile publice și companiile care lucrează cu date sensibile să poată utiliza AI fără să piardă controlul asupra informațiilor.

Europa investește în supercomputere pentru a reduce dependența tehnologică

Inițiativa daneză face parte dintr-un efort european mai amplu de dezvoltare a infrastructurii proprii pentru inteligența artificială. Marea Britanie a investit aproximativ 269 de milioane de euro într-un supercomputer dedicat cercetării AI, iar Finlanda găzduiește sistemul LUMI, finanțat în comun de state europene.

Comisia Europeană a lansat și un program pentru dezvoltarea a până la șapte gigafabrici AI, cu finanțări europene și naționale care ar putea ajunge la 10 miliarde de euro. Pentru guvernul danez, investițiile nu urmăresc doar creșterea puterii de calcul, ci și păstrarea controlului asupra tehnologiilor esențiale pentru economie.

„Europa trebuie să poată face mult mai multe prin propriile forțe, iar Danemarca trebuie să contribuie la independența tehnologică europeană”, a declarat Christina Egelund, ministrul cercetării, educației și digitalizării. Următorul pas va fi stabilirea modului în care noua finanțare va extinde efectiv infrastructura Gefion și accesul companiilor la aceasta.