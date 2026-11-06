Poliția investighează noi amenințări la adresa traficului aerian pe aeroportul din Copenhaga. Autoritățile spun că pasagerii nu sunt în pericol

Autoritățile au anunțat vineri că au o prezență vizibilă în aeroport, dar evaluarea inițială indică faptul că pasagerii nu se află în pericol, relatează Reuters.

„Suntem din nou astăzi pe aeroportul din Copenhaga, în legătură cu amenințări îndreptate împotriva traficului aerian”, au transmis polițiștii danezi într-un comunicat.

Reprezentanții forțelor de ordine au precizat că investighează incidentul și că au mobilizat personal în aeroport pentru gestionarea situației. Potrivit evaluării inițiale, nu a existat un pericol imediat pentru pasageri.

Două avioane au fost verificate pe aeroportul din Copenhaga

Amenințările au vizat și două aeronave care au ajuns joi pe aeroportul din capitala Danemarcei. Poliția din Copenhaga și specialiștii în dezamorsarea bombelor din cadrul Forțelor Armate daneze au intervenit pentru verificarea acestora.

Ambele avioane au fost inspectate, însă autoritățile nu au descoperit obiecte suspecte, potrivit informațiilor transmise de poliție agenției daneze de presă Ritzau.

Poliția a precizat că evaluarea sa este că nu a existat niciun pericol pentru pasageri sau pentru celelalte persoane aflate în aeroport.

Amenințările cu bombă au perturbat zborurile în mai multe țări europene

Incidentele din Danemarca fac parte dintr-un val de amenințări cu bombă care a vizat zboruri comerciale în Europa începând de luni. Alertele au provocat devieri de aeronave, aterizări de urgență, verificări de securitate și mobilizarea avioanelor militare.

Potrivit agenției France Presse, aproximativ 20 de zboruri comerciale au fost vizate joi de alerte cu bombă, în a treia zi consecutivă de incidente de acest fel. Trei aeronave au fost redirecționate, iar avioane militare din Italia, Franța și Bulgaria au fost mobilizate pentru escortarea unor curse comerciale.

Printre zborurile afectate s-au numărat curse operate de Ryanair, Wizz Air, Aer Lingus, LOT Polish Airlines și Air Serbia. O aeronavă Aer Lingus care zbura de la Dublin spre Roma a fost redirecționată către o bază militară franceză, unde pasagerii și membrii echipajului au fost evacuați în siguranță.

Până în prezent, verificările efectuate în urma alertelor nu au dus la descoperirea unor dispozitive explozive. Autoritățile europene nu au stabilit dacă incidentele au o legătură între ele și nici cine se află în spatele amenințărilor.