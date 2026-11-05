Peste 3.000 de tarantule au fost ascunse în șosete pe un aeroport. Autoritățile au făcut percheziții după o informație anonimă

Autoritățile din Peru au confiscat peste 3.000 de tarantule ascunse în șosete ambalate în valizele a trei călători europeni, care se pregăteau să se îmbarce într-un zbor spre Germania. Perchezițiile au fost realizate după ce autoritățile au primit un pont anonim.