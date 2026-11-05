Unul dintre polițiștii care l-au vânat pe Pablo Escobar povestește în podcastul unui român cum își provocau colegii diaree ca să evite patrulele

Jorge Iván Gallego, cunoscut și sub numele de „Gallego La Leyenda” (n.r. Legenda Gallego), a fost unul dintre polițiștii care au făcut parte din Blocul de Căutare, unitatea specială înființată pentru localizarea și capturarea lui Pablo Escobar.
Într-un episod al NikyPodcast, realizat de un tânăr român care a crescut în Spania, Gallego vorbește despre perioada în care a luptat împotriva cartelului lui Escobar, despre atentatele cu mașini-capcană, corupția din poliție și recompensele oferite pentru uciderea membrilor unității. De asemenea, el a relatat și despre cei 10 ani petrecuți în închisorile columbiene, unde a încercat în repetate rânduri să evadeze. Citește știrea integrală pe MEDIAFAX SPANIA.