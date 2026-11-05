Unul dintre polițiștii care l-au vânat pe Pablo Escobar povestește în podcastul unui român cum își provocau colegii diaree ca să evite patrulele

Jorge Iván Gallego a făcut parte din Blocul de Căutare, unitatea specială care l-a urmărit pe Pablo Escobar, celebrul traficant de droguri columbian. Condamnat ulterior la 35 de ani de închisoare pentru omor, fostul polițist susține că este nevinovat și povestește cum a încercat de 25 sau 26 de ori să evadeze.