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Unul dintre polițiștii care l-au vânat pe Pablo Escobar povestește în podcastul unui român cum își provocau colegii diaree ca să evite patrulele

Jorge Iván Gallego a făcut parte din Blocul de Căutare, unitatea specială care l-a urmărit pe Pablo Escobar, celebrul traficant de droguri columbian. Condamnat ulterior la 35 de ani de închisoare pentru omor, fostul polițist susține că este nevinovat și povestește cum a încercat de 25 sau 26 de ori să evadeze.
Unul dintre polițiștii care l-au vânat pe Pablo Escobar povestește în podcastul unui român cum își provocau colegii diaree ca să evite patrulele
fOTO: HEOTA
Mădălina Dinu
05 nov. 2026, 15:34, Știri externe
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Jorge Iván Gallego, cunoscut și sub numele de „Gallego La Leyenda” (n.r. Legenda Gallego), a fost unul dintre polițiștii care au făcut parte din Blocul de Căutare, unitatea specială înființată pentru localizarea și capturarea lui Pablo Escobar.

Într-un episod al NikyPodcast, realizat de un tânăr român care a crescut în Spania, Gallego vorbește despre perioada în care a luptat împotriva cartelului lui Escobar, despre atentatele cu mașini-capcană, corupția din poliție și recompensele oferite pentru uciderea membrilor unității. De asemenea, el a relatat și despre cei 10 ani petrecuți în închisorile columbiene, unde a încercat în repetate rânduri să evadeze. Citește știrea integrală pe MEDIAFAX SPANIA.

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