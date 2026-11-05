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Dronă găsită într-o pădure din Republica Moldova | Ce au descoperit polițiștii

Descoperire neobișnuită în Republica Moldova, unde un obiect asemănător unei drone a fost găsit într-o pădure din apropierea satului Gordinești, raionul Rezina. Specialiștii Poliției au intervenit, iar oamenii sunt îndemnați să evite zona.
Dronă găsită într-o pădure din Republica Moldova | Ce au descoperit polițiștii
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Poliția Republicii Moldova
Luiza Moldovan
05 nov. 2026, 15:19, Știri externe
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Un obiect asemănător unei drone a fost depistat într-o zonă împădurită din apropierea satului Gordinești, raionul Rezina (partea central-estică a Republicii Moldova, în apropierea Nistrului).

Poliția din Rezina a fost sesizată cu privire la descoperirea acestuia, iar la fața locului au fost trimiși specialiști pentru verificări.

Cetățenii, sfătuiți să evite zona

Potrivit unei comunicări a Poliției, experții Secției tehnico-explozive au examinat obiectul pentru a stabili natura și proveniența acestuia.

Până la clarificarea situației, oamenii legii îndeamnă cetățenii să nu se apropie de obiecte sau fragmente suspecte și să nu le atingă.

De asemenea, aceștia sunt sfătuiți să evite zona până la finalizarea verificărilor.

Deocamdată, autoritățile nu au oferit detalii despre proveniența obiectului și nici despre eventualele riscuri pe care acesta le-ar putea prezenta.

Mai multe incidente de acest tip s-au produs în Rep. Moldova

Descoperirea de la Gordinești vine în contextul mai multor incidente în care drone sau fragmente ale unor aparate de zbor au fost găsite pe teritoriul Republicii Moldova în acest an.

O hartă publicată de TV8 consemna 31 de asemenea cazuri până la jumătatea lunii octombrie, însă ulterior au fost raportate și alte incidente.

Ministerul Apărării din această țară raportase 63 de incidente de încălcare a spațiului aerian al Republicii Moldova de la începutul anului, potrivit unei informații publicate de Moldpres, dar aici intră și survoluri, nu doar drone sau fragmente de drone găsite la sol.

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