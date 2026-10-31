UPDATE Avioane F-16 și un elicopter au decolat de la Câmpia Turzii și Fetești. Două drone detectate în apropierea graniței cu Moldova. RO-Alert în șase județe

UPDATE: Ministrul Apărării: Acțiunile de monitorizare și intervenție sunt în desfășurare

Ministrul Apărării Ștefan Radu Oprea a spus că este la curent cu evoluția situației de securitate din nord-estul României, unde două drone au pătruns neautorizat în spațiul aerian național.

„Forțele și mijloacele aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană au fost activate, iar acțiunile de monitorizare și intervenție sunt în desfășurare. Sunt în permanentă legătură cu structurile militare responsabile și cu celelalte instituții implicate în gestionarea situației”, a transmis Oprea.

El spune că prioritatea este protejarea populației și a spațiului aerian național.

UPDATE Alertă și în Suceava

Alerta aeriană a fost extinsă pentru populația din județul Suceava, fiind transmis mesaj RO-Alert la 18.44.

UPDATE Încă o dronă a intrat în țară

MApN a anunțat că o nouă țintă aeriană a intrat neautorizat în spațiul aerian național dinspre Republica Moldova.

UPDATE Două avioane și un elicopter, ridicate

MApN a anunțat că au decolat două aeronave F-16 de la Baza 86 Aeriana de la Fetești și un elicopter IAR-330 SOCAT.

UPDATE RO-Alert în Botoșani și Bacău

ISU Botoșani a anunțat că un mesaj de avertizare RO-Alert a fost emis pentru populația din județul Botoșani. Și în Bacău a fost emis un mesaj similar.

UPDATE RO-Alert în trei județe

MApN a anunțat că alerta aeriană a fost extinsă pentru populația județului Vaslui, fiind transmis mesaj RO-Alert la ora 17.53.

Știrea inițială

Potrivit MApN, incidentul cu dronă a fost înregistrat în după-amiaza zilei de 31 octombrie. Cele două aeronave F-16 se aflau în serviciul de luptă Poliție Aeriană și au decolat pentru verificarea situației.

Ministerul arată că ținta aeriană a fost detectată de sistemul de supraveghere radar la 10 kilometri de granița cu Republica Moldova.

Centrul Național Militar de Comandă a informat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu privire la aplicarea măsurilor de alertare a populației din nordul județului Iași. Mesajul RO-Alert a fost transmis la ora 17.04.

RO-Alert în două județe

ISU Iași a transmis că, în urma notificării de către SMFA din cadrul MAPN despre posibilitatea pătrunderii unei drone în spațiul aerian național, IGSU a transmis două mesaje de avertizare RO-Alert, unul pentru populație din județul Iași, iar cel de-al doilea pentru populația din județul Neamț.

O dronă a survolat neautorizat sâmbătă după-amiază și spațiul aerian al Republicii Moldova. Au fost instituite restricții în spațiul aerian din nordul și centrul țării.

Potrivit MApN, de la începutul anului 2026 au fost înregistrate 35 de pătrunderi neautorizate în spațiul aerian al României.