UPDATE Spațiul aerian restricționat în nordul și centrul Republicii Moldova. Două drone au pătruns neautorizat

UPDATE Încă o dronă a survolat spațiul aerian

Ministerul Apărării de la Chișinău a transmis ulterior că un alt aparat de zbor fără pilot a survolat neautorizat spațiul aerian al Republicii Moldova, la ora 17.50. Cea de-a doua dronă a pătruns în spațiul aerian din direcția localității Mihailovka, regiunea Vinița, Ucraina, spre localitatea Sobari, raionul Soroca. Ulterior, zborul acesteia a fost detectat în proximitatea orașului Dondușeni, iar la ora 18.03, drona a traversat zona satelor Goleni, Gordinești, Burlănești, raionul Edineț.

Știrea inițială

Potrivit Ministerului Apărării, o dronă a intrat în spațiul aerian al Republicii Moldova la ora 16.24, venind din direcția localității Semionovca, regiunea Odesa din Ucraina, și îndreptându-se spre localitatea Plopi, raionul Rîbnița, din regiunea transnistreană.

Ministerul precizează că acest incident a avut loc „în contextul atacurilor masive ale Federației Ruse asupra Ucrainei”.

La ora 16.46 a fost restricționat spațiul aerian în zona de nord a țării, iar la ora 16.52 și în zona centrală.

Ministerul Apărării a anunțat că drona a fost identificată în zona localității Bănești, raionul Telenești.

Centrul Operații Aeriene al Armatei Naționale monitorizează în continuare spațiul aerian, în coordonare cu autoritățile competente și partenerii, a precizat ministerul.

Un incident similar a fost raportat în 16 octombrie, când o dronă care pătrunsese în spațiul aerian al Republicii Moldova a căzut și a explodat în afara localității Codrenii Noi.